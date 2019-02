Für die Kommunalwahl am 26. Mai sind die örtlichen Parteien emsig dabei, ihre Kandidatenlisten für den Gemeinde- und Ortschaftsrat zu füllen. Zwar werden alle vier in Bermatingen vertretenden Parteien – CDU, SPD, LBU und Freie Wähler – wieder zur Wahl antreten, doch gestaltet sich die Suche nach geeigneten Kandidaten insgesamt durchwachsen. Ihre Listen komplett haben zum jetzigen Zeitpunkt bisher nur die Freien Wähler und die CDU, während die LBU und SPD es nach eigenen Aussagen nicht schaffen werden.

Gemein haben alle, dass viele intensive Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt wurden, um Interesse für die Kommunalpolitik zu wecken. "Es freut mich, dass wir auf diesem Wege ein paar neue und, was ich besonders wichtig finde, junge Kandidaten gewinnen konnten", erklärt Franz Kutter von den Freien Wählern. Für Carola Uhl von der CDU ist es vor allem eine Sache der Team-Arbeit: "So etwas kann man nicht alleine schaffen. Deswegen ist es gut, wenn man solche Arbeiten auf mehreren Schultern verteilen kann."

Einig sind sich die Vertreter der Parteien, dass es einfach war, Menschen für die Kommunalpolitik zu begeistern. So meint der LBU-Verantwortliche Jakob Krimmel: "So lange ich mich zurückerinnern kann, war es schon immer nicht leicht beziehungsweise schon immer ein Kampf, die Listen voll zu bekommen." Besonders der Umstand, dass man es nicht schaffte, Frauen für eine Kandidatur zu gewinnen, enttäuscht ihn sehr: "Unser Wunsch ist es aus möglichst unterschiedlichen Bereichen Menschen zum Engagement in der Kommunalpolitik zu gewinnen und dazu gehören Frauen und Männer." Für Andreas Kemmer (SPD) ist es auch eine Sache der Themen. "Insgesamt haben wir in der Gemeinde kaum Themen, wo sich die SPD derzeit profilieren könnte. Das war zu den Themen Umfahrung oder früher Neubau Grundschule oder Hallenbad besser."

Im März werden Freie Wähler, SPD und LBU ihre Nominierungen für ihre Gemeinde- und Ortschaftsrat-Kandidaten bekannt geben. Die CDU-Nominierungsveranstaltung war am Freitagabend.