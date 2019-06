Um im Falle eines Herzinfarktes schnell handeln zu können und einen drohenden plötzlichen Herztod zu verhindern, stiftete die Gemeinde 2012 einen Defibrillator, der für jedermann zugänglich an der Sporthalle angebracht wurde. Hinter einer Glasscheibe befindet sich der Notfallkoffer, in dem der Defibrillator aufbewahrt wird. Doch nun wurde zwischen Samstag, 8. Juni, und Montag, 10. Juni, das Gerät gestohlen.

Hoffnung auf möglichst schnellen Ersatz

Laut Hauptamtsleiterin Maria Wagner entstand Sachschaden von insgesamt rund 2000 Euro: „So etwas macht mich fassungslos, dieses Gerät soll Leben retten, wenn es darauf ankommt. Gerade jetzt, wo es heiß ist und viele draußen Sport machen. Nicht auszudenken, wenn genau jetzt etwas passieren würde.“ Wagner hofft, dass die Verleihfirma sehr schnell für Ersatz sorgen wird. Was Wagner besonders verärgert, ist die Tatsache, dass dies bereits zum zweiten Mal passiert ist. Schon im September 2015 wurde ein solches Gerät gestohlen und musste ersetzt werden.

Delikt wird als schwerer Diebstahl eingestuft

Unklar ist der Grund für den Diebstahl. Herbert Storz von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz: „Von organisierter Kriminalität ist nicht auszugehen. Ebenfalls nicht von Vandalismus, der Defibrillator wurde schlicht gestohlen – wir sprechen hier von schweren Diebstahl, aus was für Gründen auch immer.“

Ähnlicher Fall spielte in Aach im Hegau

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz sei für den Zeitraum der vergangenen zwölf Monate lediglich ein weiterer Fall bekannt. „Im August 2018 wurde ein Defibrillator im Außenbereich des Schulgebäudes in Aach im Hegau entwendet“, berichtet Storz. Auffällig hier sei die Gemeinsamkeit mit öffentlichem Außenbereich und Schulferien, was aber auch Zufall sein könne. Ein Grund könne jedoch der Wert der Geräte sein – rund 1600 Euro in Aach und 650 Euro im Fall Bermatingen.

Sportareal soll eingezäunt werden

In Zukunft möchte man es den Dieben in Bermatingen schwerer machen. Im Zuge der Erneuerung des Sportareals bekommt das Gelände eine Umzäunung. Der Defibrillator soll auf dem Sportareal zugänglich bleiben. Wagner erklärt: „Wir gehen davon aus, dass dies ausreicht und weitere Maßnahmen, wie etwa eine Videoüberwachung, vorerst nicht erforderlich sind.“