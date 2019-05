Noch ungefähr vier bis sechs Wochen wird es dauern, bis die letzten Zäune auf dem Gelände der Grundschule abgebaut und auch diese Bereiche zum Spielen freigegeben werden können. Dann könne auch das Ballfangnetz am Bolzplatz errichtet werden, wie Hauptamtsleiterin Maria Wagner berichtet. „Erst wenn all dies erledigt sei, kann man richtig erkennen, wie sichtbar und umfänglich die Erneuerungsmaßnahmen sich an und um das Bahnhofs- und Schulareal auswirken“, sagt Bernd Heinroth, Bauleiter bei der Planstatt Senner.

Für den ehemaligen Bermatinger war dieses Projekt eine echte Herzensangelegenheit, besonders weil in seiner Erinnerung der Bahnhof eher als ein „toter Bereich“ haften geblieben ist.

„So mit 12, 13 Jahren hat man sich da eher weniger aufgehalten, viel geboten wurde da nicht.“ Dies seit jetzt ganz anders, denn angefangen beim Parkplatz, über den Bahnhofsplatz bis hin zum Bolzplatz und Schulgelände sei laut Heinroth ein offener Bereich entstanden, der nicht nur optisch was zu bieten habe.

Anstaubecken unter dem Parkplatz

„Eine große Herausforderung war die Entwässerung, da wir uns zum einen dort in einer Wasserschutzzone befinden, bei der kein Wasser ins Erdreich versickern darf und zum anderen die Kanalisation nicht mehr viel Kapazitäten frei hat“, erläutert Heinroth.

So wurde unter dem Parkplatz ein Anstaubecken installiert und den Bolzplatz als Regenrückhaltebecken konzipiert, sodass diese zeitverzögert über Dränagen das Regenwasser in die Kanalisation einleiten, ohne diese zu überlasten.

Unter dem hinteren Teil des neugestalteten Parkplatzes in der Bahnhofstraße befindet sich ein Anstaubecken, dass mittels eines Schiebers exakt fünf Liter Regenwasser in der Sekunde in die Kanalisation einleitet und so dafür sorgt, dass sie nicht überlastet wird. | Bild: Jan Manuel Heß

Die einschneidendste Veränderung, so Heinroth, sei die neue Einbahnstraßenregelung in der Schulstraße, an die man sich sicher erst noch gewöhnen muss. „Das war einfach notwendig, um Ruhe beim Abholen und Bringen der Kinder im Bereich vor dem Schuleingang zu bekommen, da ging es früher manchmal recht chaotisch zu.“

Die Zufahrt in die Schulstraße ist ab jetzt nur noch – von der Ahauser Straße und Salemer Straße her kommend – über die Bahnhofstraße möglich.

Noch muss der Rasen auf dem neuen Bolzplatz anwachsen, bevor auf ihm gekickt werden kann. Zuvor werden noch Ballfangnetze errichtet, damit kein verschossener Ball sich auf die Straße verirrt. | Bild: Jan Manuel Heß

Bei der ökologischen Gestaltung wurden rund 6000 Stauden und Sträucher und 33 Bäume verschiedener Arten auf insgesamt gut 4500 Quadratmetern Fläche gepflanzt. Dem stehen etwa 3500 Quadratmeter befestigter Fläche gegenüber. Diese beinhaltet unter anderem die 66 Parkplätze und das Pflaster am Bahnhof, den Gehsteig sowie die neuen Straßenbeläge.