Im Gemeinderat berichtete Schulsozialarbeiterin Eva Ziegler zusammen mit Rektorin Anja Weber über ihre Tätigkeiten und Erfahrungen des Schuljahres 2017/2018. Da sich die Gemeinden Bermatingen und Oberteuringen die Stelle zu je 40 Prozent teilen und, um die Persönlichkeitsrechte der Kinder zu schützen, umfasste der Bericht beide Schulen.

Ausgrenzung ein großes Thema

Die Aufgabe der Schulsozialarbeit bestehe darin, so Ziegler, innerhalb der Schule in enger Kooperation mit dem Lehrerkollegium unterstützend einzuwirken. „Unsere Haupttätigkeitsgebiete sind die Einzelfallhilfe und Beratung sowie die sozialpädagogische Gruppenarbeit.“ Besonders im Bereich des Kindesschutzes würden die Lebenslagen der Kinder aufmerksam wahrgenommen, damit bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung frühzeitig gehandelt werden könne. Als Beispiel nannte sie die Ausgrenzung, die ein großes Thema darstelle. „Ich will hier nicht von Mobbing sprechen, aber Ausgrenzung kommt leider häufig vor.“

Methodisch arbeitet die Schulsozialarbeit sowohl mit Gruppenangeboten, als auch durch Einzelfallhilfe in problematischen, individuellen und sozialen Lebenssituationen. Darüber hinaus versteht sie ihre Stelle als Kooperationsangebot an die Lehrkräfte zur Unterstützung des sozialen Lernens in der Schule. Gezielte Elternarbeit und Vernetzungsarbeit im sozialen Umfeld der Schule ergänzen die Aufgabenbereiche. „Ein Schwerpunkt der Arbeit ist das soziale Lernen. Im Vordergrund steht die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz der Kinder“, so Ziegler. Mithilfe von Spielen und Übungen werden die Kinder aufgefordert, konstruktive Konfliktlösestrategien zu entwickeln, um diese analog im Schulalltag einzusetzen. Neben der Förderung der eigenen Fähigkeiten soll so auch die Klassengemeinschaft positiv gefördert werden.

Bereicherung für die Schule

Schulleiterin Anja Weber zog ebenfalls ein erfreuliches Fazit: "Die Schulsozialarbeit ist eine riesen Bereicherung für unsere Schule, die Lehrer werden nachhaltig entlastet, besonders bei Konflikten." Dies wirke sich insgesamt positiv auf den Unterricht aus.