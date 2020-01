Seit dreieinhalb Jahren ist Eva Ziegler über „Die Zieglerschen, Martinshaus Kleintobel“ als Schulsozialarbeiterin an den Grundschulen in Bermatingen und Oberteuringen tätig. Die beiden Gemeinden teilen sich die 80-Prozent-Stelle. In der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete sie gemeinsam mit Schuldirektorin Anja Weber über den aktuellen Entwicklungsstand ihrer Arbeit. Im Schuljahr 2018/2019 umfasste ihr Tätigkeitsbereich 163 Kinder in acht Schulklassen. In rund 70 Fällen war eine intensive Einzelfallbetreuung mit bis zu drei oder mehr Terminen notwendig. In jeder Klasse seien es mittlerweile drei bis fünf Kinder mit einem zusätzlichen Förderbedarf. Als Beispiel nannte sie Mobbing, das durchaus ein Thema bei den Grundschülern darstelle. „Mobbing kommt unter anderem in Form von Ausgrenzung leider vor.“

Markdorf Mobbing an der Grundschule: Wenn Hänseleien ernste Folgen haben Das könnte Sie auch interessieren

Die Aufgabe der Schulsozialarbeit bestehe darin, so Ziegler, innerhalb der Schule in enger Kooperation mit dem Lehrerkollegium unterstützend einzuwirken. „Unsere Haupttätigkeitsgebiete sind die Einzelfallhilfe und Beratung sowie die sozialpädagogische Gruppenarbeit.“ Besonders im Bereich des Kindesschutzes würden die Lebenslagen der Kinder aufmerksam wahrgenommen, damit bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung frühzeitig gehandelt werden könne. Methodisch möchte die Schulsozialarbeit sowohl mit Gruppen- und Projektangeboten, als auch durch Einzelfallhilfe in problematischen, individuellen und sozialen Lebenssituationen den Kindern helfen mit diesen Situationen zurechtzukommen und gemeinsame Lösungen finden, die nicht über den Kopf des Kindes hinweg getroffen werden.

Unterstützung des sozialen Lernens in der Grundschule

Darüber hinaus versteht sie ihre Stelle als Kooperationsangebot an die Lehrkräfte zur Unterstützung des sozialen Lernens in der Schule. Gezielte Elternarbeit und Vernetzungsarbeit im sozialen Umfeld der Schule ergänzen die Aufgabenbereiche. „Ein Schwerpunkt der Arbeit ist das soziale Lernen. Im Vordergrund steht die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz der Kinder“, so Ziegler. Mithilfe von Spielen und Übungen werden die Kinder aufgefordert, konstruktive Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln, um diese analog im Schulalltag einzusetzen. Neben der Förderung der eigenen Fähigkeiten soll so auch die Klassengemeinschaft positiv gefördert werden.

Bermatingen Schulsozialarbeit kommt in Bermatingen gut an Das könnte Sie auch interessieren

Schulleiterin Anja Weber zog ebenfalls ein erfreuliches Fazit: „Wir sind unendlich dankbar für die Arbeit, wie sehen ja jeden Tag, wie viel Zeit diese Arbeit beansprucht und was vorher allein von den Lehrern geleistet werden musste.“ Als Gründe dafür nennt Weber insbesondere drei Faktoren: „Ganztagsbetreuung, fortschreitende Inklusion und Migration/Integration fordern dem Lehrpersonal eine Menge zusätzliche Aufmerksamkeit ab, die letztlich dem gesamten Klassenverband fehlt.“ Die Schulsozialarbeit sei somit eine riesen Bereicherung für die Schule, denn die Lehrer würden nachhaltig entlastet, besonders bei Konflikten und dies wirke sich insgesamt positiv auf den Unterricht aus. „Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Arbeit, denn bei nur ein bis zwei Fällen in einer Klasse, würden die übrigen Schüler schon zu kurz kommen“, erläutert die Rektorin.