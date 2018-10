von Christiane Keutner

Bermatingen – Die Spende ist schon ausgegeben, bevor sie eingetroffen war: Doch der Bücherhunger war stärker und mit einer gewissen Geldsumme kann Bibliothekarin Sabine Weeber im Herbst immer rechnen. Auch diesmal wieder überreichte Marjan van der Linde ihr eine Spende für Neuanschaffungen: Fast 200 Euro betrug der Erlös, der aus dem Verkauf von Kleidern beim jüngsten Kindergartenbasar zusammengekommen war.

Kleidung aus Schule, Gemeinde und Schulbus

Die angebotenen Hosen, Jacken, Mützen und Shirts waren in der Schule, in der Gemeinde und im Schulbus vergessene Kleidungsstücke. Alles wurde von der Reinigungsfrau, vom Busunternehmen oder von Schulsekretärin Britta Böschen gesammelt und kam in eine große Kiste. Die Kinder wurden regelmäßg aufgefordert, dort nach Vergessenem zu suchen. Später wurden die Eltern in einem Rundbrief informiert, sie mögen in der Wühlkiste nachschauen. Was schließlich nicht abgeholt worden war, wurde an sechs Frauen übergeben.

Frauen versuchen noch, Besitzer zu finden

In diesem Jahr waren dies Gabi Döngi, Sabine Gonser, Henriette Kurz, Sandra Schwegel, Elke Bühler und Marjan van der Linde, alle aus Ahausen. Sie wuschen und ordneten die Kleidungsstücke und wenn eines namentlich gekennzeichnet war, riefen sie die Besitzer an. "Ich hatte mal ein ganz tolles Jeansjäckchen in den Händen und die Mutter und das Mädchen freuten sich wahnsinnig, als sie es abholen konnten. Sie konnten sich nicht erklären, wo die Jacke liegengeblieben war; vermutlich nach einem Schulausflug." Ein süßes Dankeschön war Marjan van der Linde sicher.

Nicht Abgeholtes wird beim Kleiderbasar angeboten

Die Vorgehensweise zeigt, dass sich die Frauen sehr bemühen, Verlorenes den rechtmäßigen Besitzern zukommen zu lassen. Doch es bleibt immer noch etliches übrig und wird dann beim Kleiderbasar im Bürgersaal Ahausen angeboten. Seit einigen Jahren besteht die Möglichkeit, dass die Frauen, die sich um das Waschen der Bekleidungsstücke kümmern, sich schon vorab etwas aussuchen und behalten dürfen – "selbstverständlich gegen den üblichen Obolus", sagt Organisatorin Marjan van der Linde.

Schnäppchen zu Flohmarktpreisen

Fast alles kann neu vermittelt werden, allerdings nur zu ausgesprochen günstigen Preisen: "Diejenigen, die zum Basar kommen, wollen wirklich Schnäppchen machen. Obwohl wir manchmal wirklich tolle und teure Sachen haben, bekommen sie keine neuen Besitzer, wenn der Preis zu hoch angesetzt ist." So kann es geschehen, dass eine kaum getragene Daunensteppjacke für 10 Euro nicht weggeht. Bleibt trotz Flohmarktpreisen noch etwas liegen, wird es weitergereicht. Zum Beispiel an die Bürgerhilfsgemeinschaft Jakab für die Rumänienhilfe oder an die Zieglerschen in Wilhelmsdorf für die Kleiderkammer.

Viele Einkäufer schätzen Basar in Ahausen

Inzwischen kommen auch Leute über die Region hinaus zum Basar in Ahausen, die dessen strukturierte Übersichtlichkeit schätzen – alles geleistet von Ehrenamtlichen. Sogar Schweizer Einkäufer sind regelmäßig Gast beim Kinderkleiderbasar, außerdem kinderreiche Familien. Hauptamtsleiterin Maria Wanger lobte: "Ich sage mal vielen Dank an alle, dass Sie sich so viel Mühe gemacht und so viel Zeit aufgewendet haben."

Wunschzettel für neue Bücher: Zwei Mädchen möchtend liebend gern mehr über die „Trolls“ lesen. | Bild: Christiane Keutner

Mit dem übrigen Geld – ihr offizieller Etat ist auch wegen der steigenden Buchpreise bereits ausgeschöpft -, erfüllt Sabine Weeber Wünsche. Sie zeigt einen Zettel, auf den zwei Mädchen zigfach das Wort "Trolls" geschrieben haben. Warum so oft? "Weil es viele Trollbücher gibt", hatten sie geantwortet. Die "pädagogisch nicht sooo wertvollen Bücher" werden dennoch angeschafft. "Wenn die Kinder schon Wünsche äußern. Es ist mir wichtig, dass sie Interesse am Buch zeigen. Man braucht auch Lektüre, um sie in die Bibliothek zu locken. Dann nehmen sie das nächste Mal auch mal ein anderes Buch mit."

Bibliothekarin will Bilderbücher für Lesestunde

Schon jetzt hat die Bibliothekarin neue Bilderbücher im Kopf, die für die Erstklässler und für die Lesestunde mittwochs an den Nachmittagen gedacht sind: Von 15.15 bis 16 Uhr lesen Ehrenamtliche Kindern vor. Sie können die ganze Zeit zuhören oder auch nur zehn Minuten bei einer Geschichte verweilen, während Mama oder Papa freihaben, einkaufen oder Kaffee trinken gehen oder sich zu einem Plausch mit anderen Eltern treffen können. Wünsche haben aber auch Erwachsene – für ihre Kinder: Henriette Kurz sucht nach "Florentine" von James Krüss. Bisher vergeblich.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein