Bermatingen vor 3 Stunden

Schmeckt‘s bei Oma am besten? Ingeborg Heberle und Enkel Samuel Krimmel kochen bei SWR-Sendung um die Wette

Beim Geburtstag von Ingeborg Heberle am 2. Januar wurde die Idee geboren: Zusammen mit ihrem Enkel bewarb sich die 75-Jährige aus Ahausen für die Sendung „Oma kocht am besten“ im Südwestrundfunk SWR. Linsen und Knöpfle kochten die beiden um die Wette. Und bei wem hat‘s schließlich am besten geschmeckt? Um das zu erfahren, müssen sich alle Neugierigen noch gedulden. Denn die Ausstrahlung der Sendung wurde kurzfristig von 14. November auf März 2020 verschoben.