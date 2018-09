von Christiane Keutner

Bermatingen – Der Aktionstag Bermatinger Waldwiesengang verdiente seinen Namen: Er mobilisierte bei herbstlichem Sommerwetter Menschen dreier Generationen zum Wandern und animierte sie zum Mitmachen bei unterschiedlichen Aktionen. Darüber hinaus bot er viel Unterhaltung und Verpflegung.

Die Äpfel hängen hoch: Flavia aus Bermatingen pflückte sie aber mit Leichtigkeit vom hölzernen Baum. | Bild: Christiane Keutner

Die Riesenäpfel, die in den Bäumen hingen und Hinweise auf die Kisten mit den Stempeln für die Schnitzeljagd waren, leuchteten mit den Augen der Kinder um die Wette, die auf dem Hof Weppach von Familie Mayer Tiere streichelten, Apfelsaft pressten, mit Moni Obser malten und bastelten und auf dem Hofgut Rimpertsweiler auf der Strohhüpfburg herumtollten.

Wolfgang Lenz aus Friedrichshafen (links) ließ sich von Walter Obser die Kunst des Schnapsbrennens erklären. | Bild: Christiane Keutner

Auch die Älteren genossen den Tag, atmeten in der warmen Schau-Schnapsbrennerei von Dieter Mayer "Brandduft", genossen die launige Unterhaltung durch den Musikverein Bermatingen, sahen Kim Wegis beim Basteln ihrer papiernen Sträuße im ehemaligen Kloster zu, bewunderten ihre und die Bilder von Moni Obser.

Kirchenchorfreunde fanden sich beim Aktionstag auf den Hof Weppach ein, wo sie Leckereien und Unterhaltung des Musikvereins Bermatingen genossen. | Bild: Christiane Keutner

Sie genossen Holzofenpizza und Smokerfleisch mit Gemüse in Rimpertsweiler, Klassisches vom Grill sowie Raclette-Brote von Landwirt Bernd Keller aus Deggenhausertal in Weppach. Viele schmeckten sich durch verschiedene Apfelsorten an den Informationsständen der Ferienlandschaft Gehrenberg-Bodensee und dem Touristischen Arbeitskreis Bermatingen.

Lenny, Katja und Manfrd Schmid sowie Hund Sky aus dem Allgäu genossen die Wanderung mit den abwechslungsreichen Stationen. | Bild: Christiane Keutner

Deren Aktionen zogen Kreise: Katja und Manfred Schmid mit Sohn Lenny und Hund Sky aus Wiggensbach im Allgäu hatten 2017 an der Apfelsafari in Oberteuringen teilgenommen. Der sechsjährige Lenny war so begeistert von der Apfelprinzessin, dass es sie zum Auftakt der Apfelwochen nach Markdorf und anderntags nach Bermatingen zog, wo Apfelprinzessin Ann-Kathrin Kolb für das gesunde Obst warb. "Wir wandern auch gerne", sagte Katja Schmid und ihr Mann Manfred fügte hinzu: "Und wir mögen verschiedene Stationen, an denen man nach einer Viertelstunde Laufen Halt machen kann, genau dann, wenn Kinder anfangen zu quengeln." Katja Schmid schloss: "Und alles, was mit Genuss zu tun hat, ist gut."

Einmal Streicheln, bitte! Nico aus Überlingen machte die Führung auf dem Rimpertsweiler Hof mit und liebkoste ein Kälbchen. | Bild: Christiane Keutner

Die Vorlieben teilte auch Familie Seewald aus Hilzingen, die mal weg vom Hegau in eine andere Region und ihren Kindern Abwechslung bieten wollten. Da waren sie auf dem Premiumwanderweg genauso gut aufgehoben wie Wolfgang Lenz aus Friedrichshafen, der mit seiner Frau und einem befreundeten Paar und Hunden unterwegs war – alle kamen auf ihre Kosten.

Während Klaus Straßburger Äpfel presste, schauten Alfons Schlude und Sabrina Kuhn zu und Linus und Marc Holl aus Krauchenwies freuten sich auf die Ausbeute. | Bild: Christiane Keutner

"Das ist einfach hmmmm! Lecker, nicht zu süß und es schmeckt nach guten Äpfeln", schwärmte Alwine Fricker-Koch aus Ahausen und nahm nochmals einen Schluck vom frisch gepressten Saft. Viele interessierten sich am Stand des Imkervereins Markdorf für fleißige Bienen, deren Arbeitsweise und Rollenverteilung innerhalb des Insektenstaats, die Helmut Knäple und Lukas Winkel anschaulich mit Tafeln und Waben erklären. "Ich bin erstaunt, wie gut das angenommen wird", sagte Knäple.

Helmut Knäple (rechts) und Lukas Winkel erklärten (von links) Simon Rosenkranz und Diane Schley aus Deggenhauertal sowie Markus Ströbele aus Friedrichshafen die Kunst der Imkerei. | Bild: Christiane Keutner

Eine lustige Truppe aus Ahausen war auf der Tour zu den leiblichen Genüssen: Der abwechslungsreiche Weg durch Wald und Wiesen machte der Gruppe Spaß, in Weppach genoss sie Vorspeisen "und nun freuen wir uns auf die Holzofenpizza in Rimpertsweiler", sagte Berthold Himpel.

Dort standen Karl-Heinz und Inge Bentele aus Obersiggingen. 230 über 100 Jahre Streuobstbäume besitzen sie, aber einen vom Großvater relativ jung nachgepflanzten Baum kennen sie nicht. Nun sahen sie am Infostand die Früchte, die genauso aussehen.

Musikalische Familie: (von links) Nadine Stähle, Isabella sowie Anna Reisch vom Musikverein Bermatingen. | Bild: Christiane Keutner

Nebenan ließen sich Paare und Familien in der Fotobox ablichten und konnten das Bild gleich als Postkarte mitnehmen. Jeder strahlte: "Tolle Idee", lobte Gerda Kessler.

Gern angenommen wurden die Hofführungen in Rimpertsweiler, bevor es zu Fuß oder mit den Pendel-Wägele wieder an den Ausgangspunkt ging.

Aktionstag Der Bermatinger Waldwiesengang wurde erstmals nach der Freigabe des gleichnamigen Preimumwanderwegs angeboten, um den Weg publik zu machen. Der Tag fand so großen Anklang, dass er nun alle drei Jahre, 2018 zum dritten Mal, veranstaltet wird – aktuell nach der Rezertifzierung des Wegs. Ziel ist es, Menschen vom Kinder- bis ins Seniorenalter in Bewegung zu bringen. Die Angebote an den Stationen sind entsprechend, reichen von Vorführungen bis zu Mitmachaktionen und zeichnen sich durch ein vielfältiges kulinarisches Angebot und musikalische Unterhaltung aus. Mit einem Pendelverkehr zwischen Start und Ende werden alle Interessierten eingebunden. Der familienfreundliche Pemiumwanderweg in Bermatingen zeichnet sich durch Wald, Wiesen und Weinberge aus, ist 9,3 Kilometer lang, hat 243 Höhenmeter und ist innerhalb von drei Stunden zu erwandern. (keu)

