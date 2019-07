von Jan Manuel Hess

Noch wird schwer gewerkelt auf dem Innenhof des Weinguts Dilger und es sieht noch nicht sehr nach „Torkelfest„ aus, das hier am Wochenende, 3. und 4. August, stattfindet. Stefan Stähle, Walter Obser und die anderen vom Bühnenteam sind emsig dabei, zunächst das Bodengerüst aufzubauen. „Die Bodenplatten und das Dach machen wir erst am Donnerstag, damit sich, falls es zuviel regnen sollte, die Platten nicht verziehen“, erklärt Walter Obser.

Bühnenteam hat reichlich Erfahrung

Er, Stefan Stähle und Achim Möglich haben reichlich Erfahrung mit der Bühne, während Tamara Kutter das erste Mal dabei ist und auch die einzige Frau im Team ist, was für sie aber kein Problem darstellt: „Es macht Spaß mit den anderen zusammen zu arbeiten und es gibt für jeden etwas zu tun.“

Jürgen Gitschier und Tamara Kutter arbeiten Hand in Hand, damit die Bühne auch ordentlich steht. Bild: Jan Manuel Heß | Bild: Jan Manuel Heß

Und wenn dann am Samstag, die Bühne komplett steht und die Versorgungsstände aufgebaut sind, dann kann ein besonderes Torkelfest starten, denn in diesem Jahr wird etwas geboten, dass es so nur alle sieben Jahre zu erleben gibt: Der Tanz der Nonnenhorner Schäffler unter musikalischer Begleitung des Musikvereins Nonnenhorn. Für die Vorsitzende des ausrichtenden MV Bermatingen, Anna Reisch, ein toller Auftakt: „Es ist wirklich eine Ehre für uns, dass die Schäfflertanz-Gesellschaft zu uns kommt.“

Schäfflergesellschaft Nonnenhorn zu Besuch

Wer also nicht bis 2026 warten möchte, um die Tänzer, Reifenschwinger, Küfer und Spaßmacher der Schäfflergesellschaft Nonnenhorn zu sehen, „sollte sich das nicht entgehen lassen“, so Reisch weiter. Danach geht es zünftig mit dem „Krainer Express“ weiter. Die sechs Vollblutmusiker sind im ganzen süddeutschen Raum dafür bekannt, mit ihrer Oberkrainer-Stimmungsmusik für jede Menge Spaß auf und vor der Bühne zu Sorgen.

Gut gelaunt von Anfang an: Die Besucher des Torkelfestes. Bild: Christiane Keutner | Bild: Christiane Keutner

Sozusagen als „Warm up“ wird es, nach dem Erfolg aus dem vergangenen Jahr, wieder eine Weinwanderung auf dem Premiumwanderweg geben. Die Wanderer dürfen sich unterwegs, für einen Unkostenbeitrag von drei Euro auf Kostproben der Weine von den Weingütern Dilger und Markgraf von Baden freuen. Treffpunkt ist am Samstag, 3. August, um 15 Uhr am Rathaus Bermatingen.