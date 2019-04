von Jan Manuel Hess

Die beiden Kandidaten trennen 23 Jahre, der eine wohnt in Ahausen, der andere in Bermatingen. Und doch haben sie eine Sache gemeinsam: Saverio Maniscalco – der Jüngere – und Wolfgang Viellieber – der Ältere – wollen für die FDP in den Bermatinger Gemeinderat.

Beide kandidieren zum ersten Mal in Bermatingen

"Uns ist bewusst, dass wir die erste FDP-Liste sind, die überhaupt in Bermatingen zu den Gemeinderatswahlen antritt, aber das kann ja etwas Positives bedeuten", erklärt Maniscalco. Ebenfalls gemein haben die beiden, dass sie sich zum ersten Mal entschlossen haben, politische Verantwortung in ihrer Gemeinde zu übernehmen.

Dazu der Ältere: "Ich finde, es täte dem Gemeinderat gut, etwas mehr Offenheit und Bürgernähe zu leben. Viele Entscheidungen werden allzu oft in den nichtöffentlichen Sitzungen getroffen." Das findet auch der Jüngere: "Zum Beispiel der Kauf des Adlers, das wurde still und heimlich beschlossen, aber vorher kein Meinungsbild eingeholt." Themen wie eine öffentliche Toilette, die Situation der Gastwirtschaften und die Außendarstellung insgesamt sollten ihrer Ansicht nach intensiver behandelt werden.

Wolfgang Viellieber, Jahrgang 1954, studierte Betriebswirtschaft und lebt seit mehr als 30 Jahren in Bermatingen. Der Pensionär ist verheiratet und züchtet in seiner Freizeit Bienen. Saverio Maniscalco, Jahrgang 1977, ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt seit 2007 in Ahausen. Der Unternehmer engagiert sich bei der Feuerwehr und dem Sportverein. Maniscalco möchte auch auf Kreisebene aktiv mitgestalten.

