Die Umfeldgestaltung um Schule, Bahnhof und Kindergarten in Bermatingen nimmt weiter Gestalt an. Bürgermeister Martin Rupp informierte in der vergangenen Gemeinderatssitzung über den aktuellen Sachstand: "Wie liegen gut in der Zeit. Die Arbeiten gehen ordentlich voran."

Zufahrt seit Anfang Juni gesperrt

Seit Anfang Juni ist die Zufahrt in die Bahnhofstraße über die Ahauser Straße voll gesperrt und in einem ersten Arbeitsgang wurde bereits die oberste Teerdecke abgetragen, der künftige Bolzplatz ist aufgefüllt und geebnet und die neuen Lehrerparkplätze sind auch schon zu erkennen. Wo sich aktuell nur ein tiefer Graben befindet, entsteht demnächst ein Gehweg, der erstmals durchgängig von der Grundschule über den Kindergarten bis zum Pfarrheim entlang führen wird.

Großflächig wurde der alte Straßenbelag abgegraben. Künftig wird der Gehweg von der Schule über Kindergarten bis Pfarrheim durchgängig verlaufen. | Bild: Jan Manuel Heß

Bis Ende September soll die Sanierung dieses ersten Bauabschnitts, der sich von der Bahnhofstraße bis auf Höhe des Kindergartens erstreckt, abgeschlossen sein. Zeitgleich wird der erste Teil der neuen Parkplatzanlage neben dem Bahnhofsgebäude hergestellt. "Während dieser Zeit sind Kindergarten und Bahnhof ausschließlich über den hinteren Teil der Bahnhofstraße aus Richtung Pfarrheim zu erreichen", wie Bauamtsleiter Anton Gaiser erklärt. Zu diesem Zweck wurde eigens ein neuer Zugang zum Kindergarten angelegt, der auch die Essensanlieferung gewährleistet.

Zugang für Anwohner

Bauabschnitt zwei ist von September bis Oktober angesetzt und erstreckt sich über den vorderen Teil der Schulstraße ab der Ahausener Straße. Für die Anwohner dieses Straßenabschnitts soll der Zugang zu ihren Grundstücken bestmöglich gewährleistet sein, "jedoch ist vereinzelt mit Einschränkungen zu rechnen", sagte Gaiser.

Schule über Fußweg von Bahnhofsstraße erreichbar

Zu diesem Zeitpunkt soll der Zugang des Kindergartens und des Bahnhofs dann wieder von der Ahauser Straße aus möglich sein und ein Teil der neu hergestellten Parkplatzanlage als Haltebereich für das Bringen und Holen der Kindergartenkinder wieder zur Verfügung stehen. Die Schule wird in dieser Zeit ausschließlich über den Fußweg von der Bahnhofsstraße her zu erreichen sein.

Ein großes Plakat gibt eine Übersicht über die einzelnen Bauabschnitte sowie über alternative Parkplätze. | Bild: Jan Manuel Heß

Von Oktober bis Mitte Dezember steht der letzte Bauabschnitt an. Dann wird die Bahnhofstraße ab dem Kindergarten bis auf Höhe der Bahnhofstraße 13 mit dem zweiten Teil der Parkplatzanlage sowie dem Gehweg bis auf Höhe Pfarrheim saniert und neu gestaltet. Für die gesamte Baumaßnahme stehen als Ausweichparkplätze der Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus, an den Sportanlagen sowie auf dem Grundstück des ehemaligen Hallenbads zur Verfügung.

Zeitplan Bauabschnitt I: Bahnhofstraße von der Ahausener Straße bis zum Ende des Kindergartens mit dem ersten Teil der Parkplatzanlage. Bauzeit: 4. Juni bis voraussichtlich 30. September

Bahnhofstraße von der Ahausener Straße bis zum Ende des Kindergartens mit dem ersten Teil der Parkplatzanlage. Bauzeit: 4. Juni bis voraussichtlich 30. September Bauabschnitt II: Schulstraße ab der Ahausener Straße bis auf Höhe der Schulstraße 3. Bauzeit: 1. September bis 31. Oktober

Schulstraße ab der Ahausener Straße bis auf Höhe der Schulstraße 3. Bauzeit: 1. September bis 31. Oktober Bauabschnitt III: Bahnhofstraße ab dem Kindergarten bis auf Höhe Bahnhofstraße 13 mit dem zweiten Teil der Parkplatzanlage. Bauzeit: Ab etwa 1. Oktober bis 14. Dezember

