von Wolfgang Gerstenhauer

Bei der Hauptversammlung des Bermatinger SPD-Ortsvereins in der Weinstube Stecher hat Gewerkschaftssekretär Frederic Striegler über Herausforderungen gesprochen, die Klimawandel, Globalisierung und Digitalisierung für die Arbeitswelt mit sich bringen. Als Lösung präsentierte der Gewerkschaftler ein Konzept, das die IG Metall für den Transformationsprozess entwickelt habe. „Damit haben wir ein Novum in der Tarifpolitik gewagt.“ Statt Entgeltforderungen habe die IG Metall ein Moratorium für fairen Wandel und sichere Arbeitsplätze initiiert.

Neue Mitte und Breitbandausbau vorrangig

Auch die Bermatinger Genossen haben politische Pläne. „Nach dem Erwerb des historischen Kehlhofes durch die Gemeinde sind die neue Mitte und der weitere Breitbandausbau für Bermatingen vorrangig“, meint der Ortsvereinsvorsitzende Andreas Kemmer. Für den stellvertretenden Vorsitzenden und Gemeinderat Herbert Grau gehören neben einer sozialen, familien- und altersgerechten Infrastruktur sowie einer guten ärztlichen Versorgung barrierefreie Wohnquartiere dazu, die für ein vernünftiges Neben- und Miteinander von Jung und Alt konzipiert seien.

Ausbau von Kindergarten und Sporthalle gehen in die richtige Richtung

Viel gehe schon in die richtige Richtung, sagte Grau, wie die Kindergartenerweiterung in Ahausen oder der Ausbau der Sporthalle. Auch in Sachen Breitband-Infrastruktur sei die Gemeinde auf einem guten Weg. Vergessen werde jedoch, dass auch eine ausreichende Mobilfunkabdeckung dazugehöre. „Bisher haben wir ein souveränes E-Netz. Doch wir brauchen mindestens 4G“, forderte Andreas Kemmer. „Dafür werden wir unter anderem eintreten.“