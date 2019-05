von SK

Bermatingen – Von den Deutschen Seniorenmeisterschaften der DLRG im Rettungsschwimmen in Sulzbach an der Saar ist die DLRG-Ortsgruppe Bermatingen-Markdorf mit mehreren Medaillen zurückgekehrt. An dem Qualifikations-Wettkampf hatten mehr als 1000 Athleten aus über 100 Gliederungen teilgenommen, heißt es in einer Mitteilung der DLRG.

Drei Teams am Start

Die DLRG-Ortsgruppe war mit drei Mannschaften am Start. Die Staffeln AK 200 und AK 140 aus Bermatingen-Markdorf wurden mit starken Leistungen jeweils Deutscher-Vizemeister. Die Staffel der AK 170 wurde bei starker Konkurrenz guter Zehnter. Anneke Haaser wurde mit ihrem Team aus Rheda-Wiedenbrück (AK 140) wie im vergangenen Jahr überlegen Deutscher Meister. Auch im Einzelwettbewerb dominierte sie die Konkurrenz und wurde Deutsche Meisterin in der AK 35. Marc Kiemann gewann in der AK 40 den Meistertitel, mit einem neuen deutschen Rekord in der Disziplin 100 m Retten einer Puppe. Norbert Haaser (AK 50) erkämpfte sich in der Einzelwertung den guten fünften Platz. In seiner Spezialdisziplin „Retten mit Flossen“ erreichte er die schnellste Einzelzeit in seiner AK.

Europameisterschaften im September

Beachtliche sechste Plätze konnten Ulrike Kaiser (AK 40) und Klaus Staiber (AK 45) erringen. Lenzlinger erschwamm sich in der AK 55 den starken 8. Platz. Wohlgemuth wurde in der AK 40 Zehnter. Johannes Frank (DLRG Salem) erreichte mit einer sehr guten Leistung den siebten Platz in der AK 35. Das nächste große Ziel der Schwimmer sind die Europameisterschaften, die im September in Riccione in Italien stattfinden werden.