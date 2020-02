Markdorf vor 4 Stunden

Polizei nimmt in Bermatingen Einbrecher fest

Auf frischer Tat konnten Beamte des Polizeireviers Überlingen am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr einen 44-jährigen Mann vorläufig festnehmen, der zuvor in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Autenweiler Straße eingebrochen war.