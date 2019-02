von Mona Lippisch

Herr Merkel, Sie sind Mitglied in der Bermatinger 08/15-Band. Wie kamen Sie zur Lumpenmusik?

Ich bin seit drei Jahren bei der 08/15-Band dabei. Damals wollte ich eigentlich als Schlagzeuger anfangen bei der Lumpenkapelle mitzuspielen, aber das hat leider nicht funktioniert – ich hatte zu wenig Zeit zum Üben. Weil ich aber unbedingt dabei sein wollte, hat der Chef Lukas Landolt entschieden, dass ich als Fahnenschwenker bei der Band dabei sein kann. Jetzt habe ich mich an die Aufgabe gewöhnt und es macht mir Spaß. Also werde ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall weiter die Fahne der 08/15-Band schwingen. Für das Schlagzeugspielen fehlt mir momentan leider die Zeit.

Wie anstrengend ist das Fahnenschwenken – gerade während eines langen Umzuges?

Wenn es stark windet, ist das Mitlaufen beim Umzug schon schwierig. Gegen den Wind komme ich mit der Fahne fast nicht an. Oder auch, wenn es auf den Bällen in der Halle sehr eng ist und ich mit der Fahne kaum Platz habe. Dann ist es schon anstrengend. Aber mittlerweile habe ich mich an die etwa 10 Kilogramm, die die Fahne wiegt, gewöhnt und bekomme auch keinen Muskelkater mehr.

Während der Fasnet ist die 08/15-Band jedes Wochenende unterwegs. Wie viele Auftritte kommen dabei durchschnittlich zusammen?

Am Tag können es bis zu drei Auftritte sein, die auf unserem Programm stehen. Meistens fängt es Freitagabend mit einem Ball oder Nachtumzug an. Danach geht's mit dem Bus weiter zum nächsten Ball. Samstags starten wir schon mittags mit Umzügen oder wir spielen bei einem Narrenbaumstellen. Abends sind wir dann wieder auf ein oder zwei Bällen unterwegs. Der Sonntag ist bei uns im Vergleich meistens etwas ruhiger, weil viele auch anderweitig in der Bermatinger Narrenzunft aktiv sind und dann mit denen auf den Umzug fahren. Also etwa vier bis fünf Auftritte am Wochenende bekommen wir schon zusammen.

Sind so viele Auftritte für die Musiker nicht sehr stressig?

Ich weiß natürlich nicht, wie anstrengend es ist, eine Trompete das ganze Wochenende durchzupusten. Ich denke schon, dass das durchaus anstrengend ist – je nachdem, wie viel man trinkt. Ich habe da den klaren Vorteil, dass ich nur die Fahne schwinge. Wenn man am Freitagabend schon Vollgas gibt und es dann am Samstag um 11 oder 12 Uhr schon auf den Bus zum Umzug geht, muss man manchmal erst eine Spezi trinken. Oder man macht gleich mit einem Konterbier weiter. Wie gesagt: Wer den Alkoholkonsum in Grenzen hält, der schafft es gut übers Wochenende. Und wenn die Fasnet vorbei ist, ist ja auch wieder Pause.

Das heißt, das Bier nach dem Auftritt gehört nicht zwingend dazu?

Natürlich trinken wir bei unseren Fasnet-Auftritten gerne und manchmal trinkt man auch ein wenig zu viel. Aber wir schaffen es dann doch jeden Samstag wieder, rechtzeitig fit für den nächsten Umzug zu sein. Und läuft es bei einem Mitglied öfters mal aus dem Ruder, dann reden wir ein ernstes Wörtchen und dann klappt es beim nächsten Mal. Da passen wir schon alle aufeinander auf.

In der 08/15-Band spielen auch Frauen mit. Bei vielen Lumpenkapellen ist das nicht erlaubt. Wieso ist die Bermatinger Truppe bunt gemischt?

Bei uns sind ein paar Mädels dabei, das stimmt. Gerade im Saxofon-Register spielen einige Frauen. Ganz ehrlich gesagt: Die haben es auch nicht immer leicht mit uns, weil sie in der Unterzahl sind. Und wenn wir unterwegs sind, haben wir schon ne wahre Fete. Das fängt schon im Bus vor dem Umzug an. Da wird gesungen, gegrölt und getrunken. Für die Mädels ist das manchmal ein bisschen schwierig. Aber wir haben ja auch alle zusammen Spaß und sind eine coole Truppe. Ich fände es eher ungerecht, wenn wir nur Männer mitspielen lassen würden. Was sagt man denn immer über die Gleichberechtigung? Was das betrifft, sind wir wirklich sehr offen. Wir freuen uns auch immer über neue Mitglieder, egal ob Frau oder Mann.

Apropos Mitglied: Wie wird man Teil der 08/15-Band? Und welche Eigenschaften sollte man mitbringen?

Wer Lust hat, bei uns mitzuspielen, kann jederzeit bei einer Probe dazustoßen und sich vorstellen. Lukas Landolt organisiert dann alles weitere. Klar suchen wir immer Leute, vor allen bei den Trompeten. Da sind wir gerade froh um jeden, den wir kriegen können. Voraussetzungen gibt es eigentlich keine. Wichtig sind Lust an der Fasnet, am Musik spielen und gemeinsam mit coolen Leuten zu feiern. Bei uns wird wirklich jeder integriert, so viel kann ich auf alle Fälle sagen.

Wie viele Musiker sind bei den Auftritten im Durchschnitt dabei?

Meistens sind wir so um die 30 Leute, die beim Umzug mitspielen und auch bei den Bällen dabei sind. Wenn einmal wirklich alle da sind, dann sind wir so 50 bis 60 Musiker – eine ganz schön große Gruppe also. Einige von uns sind schon wirklich sehr lange mit von der Partie. Und andere wiederum spielen mal eine Saison als Aushilfskraft mit und sind dann im nächsten Jahr nicht mehr dabei. Wenn es mit der Besetzung mal knapp wird, bekommen wir eigentlich immer von irgendwo Unterstützung. Zum Beispiel hat vergangene Saison jemand von der Lumpenkapelle Löwenzahn aus Salem bei uns mitgespielt. Die Fasnetmusiker helfen sich untereinander wo sie können, das ist wirklich schön.

Was würden Sie sagen, unterscheidet die 08/15-Band von anderen Lumpenkapellen? Was sind besondere Kennzeichen?

Was uns vor allen ausmacht: dass wir eine mega coole Truppe sind. Wir haben jedes Wochenende super viel Spaß miteinander. Gerade vergangenes Jahr haben wir auch ein sehr gutes Feedback von unseren Zuhörern zurückbekommen. Wir spielen immer aktuelle Lieder gemischt mit alten Fasnet-Klassikern. Uns ist natürlich sehr wichtig, gute Stimmung zu machen und mit der Menge zu feiern. Ich denke, das bekommen wir ziemlich gut hin. Lumpenmusiker sind einfach feierfreudig. Sie sind gerne zusammen unterwegs und haben Spaß daran, Musik zu machen.

Spielen die Musiker auch außerhalb der Fasnet gemeinsam?

Wenn ein Mitglied der 08/15-Band heiratet oder ein großer Geburtstag innerhalb der Lumpenkapelle ansteht, dann spielen wir auch außerhalb der Saison gemeinsam. Aber das machen wir dann nur intern. Und dann fangen die Proben eben auch vor der Fasnet an. Meistens um Weihnachten rum, damit wir rechtzeitig zur Fasnet bereit sind. Es kommen jedes Jahr ein paar neue Lieder zu unserem Repertoire dazu. Dieses Jahr spielen wir ganz neu "Cordula grün" und "Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein". Ansonsten haben wir schon ein paar Lieder, die wir jedes Jahr spielen.

Was ist diese Fasnet der Höhepunkt für die 08/15-Band?

Ich würde sagen, dieses Jahr ist es unser Jubiläumswochenende in Bermatingen vom 22. bis 24. Februar. Da spielen wir für den Bermatinger Narrenverein und unterstützen die Fasnet im Dorf. Ansonsten kann man das schwer sagen. Jeder Umzug macht Spaß und für die Stimmung auf den Bällen sorgen wir ja selbst.

