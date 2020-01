von Christiane Keutner

Herr Krimmel, bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: Dankbar blicke ich auf das Jahr 2019 zurück, weil…

...mir die Bürger der Gemeinde Bermatingen durch das gute Ergebnis bei den Kommunalwahlen gezeigt haben, dass sie meine Arbeit wertschätzen und mir das Vertrauen für die nächsten Jahre geschenkt haben.

Der erstmalige Einzug in den Kreistag…

...hat mich sehr positiv überrascht, die Arbeit im Kreistag ist gleichzeitig eine Herausforderung und Bereicherung in meinem Leben.

Im Kreistag fühle ich mich als Abgeordneter der Grünen…

…am richtigen Platz, um die Welt ein bisschen grüner, nachhaltiger und damit lebenswerter für eine gute Zukunft nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nachkommen werden zu lassen.

Die Ortschaftsratswahlen brachten mit fünf neuen Räten...

...nicht nur frischen Wind, das Gremium ist durch die Wahlen deutlich jünger geworden und repräsentiert dadurch einen großen Bevölkerungsquerschnitt. Unverändert bleiben die gute Zusammenarbeit im Gremium und das Engagement jedes Einzelnen für die Ortschaft.

Der neue Ortschaftsrat Ahausen mit seinen Mitgliedern (von links) Karl Hafen, Raphael Wieser, Christian Wegis, Ortsvorsteher Jakob Krimmel, Jonas Bechinger, Karsten Küpfer, Angelika Bernhardt-Welte und Christian Sträßle. | Bild: Christiane Keutner

Die Aufgaben eines Ortsvorstehers…

...sind vielfältig und bieten immer wieder Überraschungen: manche, an denen es zu knabbern gibt, manchmal aber auch durchaus positive. Mir gefällt das breite Spektrum an Aufgaben und Herausforderungen.

Zur Person Jakob Krimmel, 48, geboren in Friedrichshafen, aufgewachsen in Ahausen, absolvierte nach dem Abitur am Gymnasium Überlingen eine Schreinerlehre, anschließend ein Architekturstudium an der Hochschule Konstanz . Dem schloss sich eine Ausbildung zum Energieberater sowie zum Sachverständigen im Bauwesen für Schäden an Gebäuden an. Zu seinen Hobbys zählt er Musik sowie Laufen im Wald. Seit 15 Jahren vertritt er als Ortschaftsrat die Interessen der Ahausener, seit 10,5 Jahren als Gemeinderat die Gesamtgemeinde und seit 5,5 Jahren ist er Ortsvorsteher.

Die Klimadebatten bewirken…

...dass in mir wieder die Hoffnung aufkeimt, dass die Bevölkerung sich doch noch auf eine andere Lebenweise auf unserem Planeten besinnt, damit unsere Erde nicht von wenigen Generationen verheizt wird und auch künftige Generationen darauf hoffen können, im Einklang mit der Natur leben zu können.

Für ein lebenswertes Ahausen…

...werden wir weiterhin daran arbeiten, die Infrastruktur des Dorfes zu stärken. Ein großer Baustein, die Erweiterung des Kindergartens, wird derzeit umgesetzt. Außerdem pflegen wir ein gutes Miteinander, eine gute Dorfgemeinschaft, nicht nur für ein lebenswertes, sondern auch für ein liebenswertes Ahausen.

Eine weitere Aktion, die die Dorfgemeinschaft stärken soll, feierte im Dezember Premiere: das gemeinsame Schmücken des Weihnachtsbaums. Das Bild zeigt Jakob Krimmel mit Martina Schappeler. | Bild: Christiane Keutner

Ein oft wiederkehrendes Thema ist…

...der Mangel an Bauland. Hier werden wir im laufenden Jahr wohl mit dem Baugebiet „Hinterm Dorf III“ Bauwilligen einige Grundstücke bieten können. Die Prognose ist dennoch, dass wir lange nicht allen Familien ihren Bauwunsch erfüllen können.

Das Dorf wächst…

...nicht zu schnell. Wir achten darauf, maßvoll mit unseren Ressourcen, sprich Land, umzugehen, um den dörflichen Charakter zu erhalten.

Die Bebauung an der Oberen Mühle…

...nimmt Formen an. Die Planungen wurden im vergangenen Jahr überarbeitet und konkretisiert und sollen nun in Etappen auch umgesetzt werden.

Wenn es in Ahausen nicht so viele Engagierte gäbe,…

...würde richtig was fehlen. Für mich ist eine der schönsten Seiten, von denen sich unser Dorf zeigt, der gute Zusammenhalt. Jahr für Jahr stellen wir einiges auf die Füße.

Wenn ich 1 Million Euro für Ahausen geschenkt bekäme,…

...würde ich versuchen, den Verlust des Gasthauses Hecht wieder auszugleichen, weil ein Dorf solche Begegnungsstätten braucht.

Denke ich an die unendliche Geschichte des oft vertrockneten Mühlbachs,…

...könnten wir noch eine weitere Schippe Geld benötigen. Je nach Ergebnis der beauftragten Ingenieursplanungen werden einige Maßnahmen vonnöten sein, um wieder einen Bach durchs Dorf plätschern zu hören.

Wenn ich Fremde durchs Dorf zu führen hätte, dann…

...würde ich sie von den Keimzellen unseres Dorfes, den beiden Mühlen, entlang des munter plätschernden Baches in die Ortsmitte zur Kirche romanischen Ursprungs mit ihren wunderschönen Fresken führen, die eine der ältesten Jakobskirchen ist.

Heimat bedeutet für mich…

...noch lieber nach Hause, nach Ahausen zurückzukehren, als auf Reisen zu gehen. Gut eingebettet zu sein in unsere Dorfgemeinschaft in einer der schönsten Gegenden, die ich kenne.

Die Arbeit als Ortsvorsteher…

...gibt mir die Möglichkeit, die Heimat, die mir so lieb ist, für die Zukunft liebenswert zu gestalten.

Wenn ich mir etwas wünschen könnte,…

...wäre es gerade eben wieder mal ein Winter, wie ich ihn aus meiner Kindheit in Erinnerung habe. Mit Bergen von Schnee bei strahlendem Sonnenschein und mit Schlittenvergnügen vor der Haustüre.

Die Flüchtlinge in Ahausen…

...sind für mich eine positive Erfahrung. Sie werden in der Gemeinde gut aufgenommen. Die Kinder integrieren sich in der Regel sehr schnell und gut im Dorf. Von ihnen kann man lernen, wie gut das Ankommen in der Dorfgemeinschaft gelingen kann, weil sie sehr kontaktfreudig sind und es schaffen, ohne Vorbehalte auf andere zuzugehen.

Am liebsten feiere ich im Dorf, weil…

...alles für mich Wichtige im Dorf vorhanden ist: Freunde, Musik und schöne Feste.

Jakob Krimmel (Dritter von links) feiert gern im Dorf, hier eine Aufnahme vom Mostfest mit Partnerin Tina Jeschke. | Bild: Christiane Keutner

Das neue Sportzentrum in Bermatingen…

...wird hoffentlich für sportbegeisterte Menschen eine Heimat werden, in der sie sich wohlfühlen können und Brücken zwischen den sporttreibenden Vereinen schlagen.

Fahrradfahrer haben es gut in Ahausen, weil…

...sie schon heute an ein hervorragendes Radwegenetz angebunden sind und die Bedingungen für sie im laufenden Jahr noch besser werden, da wir mit dem Radweg nach Buggensegel auch an den Salemer Raum gut angeschlossen werden. Wir liegen zentral im Linzgau und können in jeder Himmelsrichtung wunderschöne Ziele erreichen.

Ohne Auto in Ahausen…

...weiß man das gute Radwegenetz auch zu schätzen, da der Öffentliche Nahverkehr leider keine realistischen Möglichkeiten bietet, in die umliegenden Gemeinden oder Städte zu gelangen. Hier will ich mich nach Kräften dafür einsetzen, dass sich dies auf lange Sicht ändert.

In einer Zeit, in der ich zur Ruhe komme,…

...genieße ich nicht nur die Stille in der Natur, sondern liebe es, Musik zu hören und selbst zu musizieren. Leider viel zu selten!

In zwei Wochen startet der Nachtumzug des Narrenvereins Moschtobst…

...und das wird ein Tag, an dem das ganze Dorf Kopf steht und wieder von Neuem zeigen wird, was in einer gut funktionierenden Dorfgemeinschaft bewerkstelligt werden kann.