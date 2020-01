von Christiane Keutner

Der Ortschaftsrat Ahausen befürwortete in seiner jüngsten Sitzung jeweils einstimmig drei Baugesuche. So will die neue Besitzerin die ehemalige Gaststätte Zum Hecht zum Gästehaus umnutzen.

Ein Bebauungsplan existiere nicht, aber es gäbe nicht viele Änderungen, so Ortsvorsteher Jakob Krimmel. Lediglich in der Südecke werde eine neue Gaupe mit Dachterrasse entstehen und weitere Stellplätze angelegt. Im Erdgeschoss ist ein Empfang vorgesehen, aus der ehemaligen Küche soll ein Büro, die Gasträume Lager und die WC-Anlage Gästezimmer werden. Im Obergeschoss sollen vier Gästezimmer mit Bädern komplettiert und saniert werden, im Dachgeschoss sind ein Büro und eine Betriebsleiterwohnung geplant. Es werde an die Umgebung angepasste Änderungen an den Fenstern und am Nebengebäude geben. Positiv für die Verkehrssicherheit fand Ortschaftsrat Karsten Küpfer (LBU), dass ein Ausparken nach vorne möglich sein soll. Seinen Wunsch, man möge die als „Beiwerk“ im Plan eingezeichneten Bäume auch realisieren, wird Krimmel weitergeben.

Werkstatt im Gewerbegebiet Hofäcker

Ebenfalls zugestimmt wurde dem Antrag, eine Werkstatt, vermutlich für Motorräder, mit Werksleiterwohnung im Gewerbegebiet Hofäcker bauen zu dürfen. Ein bisheriger Betrieb auf dem Gelände war verkauft worden und das hintere Grundstück soll nun abgeteilt werden. Das Haus besteht aus zwei ineinander greifenden Bauwerken mit Pult- und Flachdach. Hier galt es drei Befreiungen zuzustimmen: Der Dachvorsprung überschreitet das Baufenster um einen Meter und aus dem Satteldach sollen Pult- und Flachdach werden. Im Hofäcker sei diesbezüglich schon einmal eine Ausnahme erteilt worden, so Krimmel, der ein Flachdach aus ökologischer Sicht für sinnvoller hält. Marginal sei auch die Befreiung der Fußbodenhöhe um 15 Zentimeter. „Wir freuen uns auch hier, dass der Betrieb erhalten bleibt“, so Krimmel.

Kleines Haus als Alterswohnsitz

Unproblematisch war auch der Bauantrag für ein Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Bergstraße, den Ortschaftsrat Karl Hafen (FW) für den befangenen Ortsvorsteher vorstellte. Auf dem Platz der bestehenden Doppelgarage soll das kleine Haus errichtet werden. Die Besonderheit: Es steht direkt auf der Grenze, die Nachbarn müssen eine Baulast eintragen lassen. Diese haben bereits zugestimmt. Dadurch sah Hafen keine Probleme. Es gebe ausreichend Stellplätze (sieben) und eine Doppelgarage, Befreiungen seien keine notwendig. Ortschaftsrat Karsten Küpfer gefiel der Alterswohnsitz, weniger jedoch die starke Bebauung. Hafen verwies auf einen extremeren Fall. Raphael Wieser (LBU) fand, dass das Wohnhaus gut in die Umgebung passe.