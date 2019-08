von Christiane Keutner

Vielleicht war das der Grund, weswegen sich in diesem Jahr bereits zu Beginn der gemütlichen Veranstaltung im blumengeschmückten, gemütlichen Ambiente des Innnenhofs des Weinguts Dilger so frühzeitig so viele Besucher eingefunden hatten, um sich beste Plätze zu sichern – darunter auch einige, die das Torkelfest am Samstag noch nie besucht hatten.

Sie haben keinen Tropfen vergossen, während die Reifen geschwungen wurden. | Bild: Keutner, Christiane

Nur alle sieben Jahre wird der Tanz aufgeführt

Nur alle sieben Jahre führen die Männer den bayerischen Brauchtumstanz auf, dessen Ursprung weit zurückreicht und auf die Fassbauer, auch Schäffler genannt, zurückgeht: Sieben Jahre raffte die Pest die Menschen dahin, kaum einer wagte sich mehr als nötig aus dem Haus. Als sie 1517 nahezu ausgerottet war, studierten die Schäffler Tänze ein, um die Bürger aus den Häusern zu locken und ein bisschen Freude zurückzubringen, erzählt Thomas Stoppel. Er sorgt mit seinem Kollegen als blau-weiß karierte gekleidete Spaßmacher für Lockerheit und Witz in den mit Kostümen, Choreografie und grünen Buchsbögen beeindruckenden Tanz und treibt seinen Schabernack mit den konzentrierten Männern – sehr zum Amüsement der staunenden Besucher.

Bild: Keutner, Christiane

Tänzer sorgen für beeindruckendes Bild

Auch die Zahl der Aktiven ist beeindruckend: 20 Tänzer, die zwischen 16 und maximal 40 Jahre jung sein dürfen, ein Kronenträger, sechs Reifenschwinger, sechs Küfer und zwei Spaßmacher, begleitet vom Nonnenhorner Musikverein, sorgten für ein beeindruckendes Bild. Während die Küfer mit ihrem Hammer auf dem Fass eine Melodie klopften, schwangen die Reifenschwinger ihre Reifen, auf denen gefüllte Mini-Weingläser standen, ohne einen Tropfen auszuleeren. Den tranken sie lieber und stießen reihum auf Persönlichkeiten des Ortes an, wie Ehrenmitglied Berthold Stehle, Bürgermeisterstellvertreter Hubert Sträßle, Winzermeister Konrad und Mathias Dilger, Ortsvorsteher Jakob Krimmel, Bodensee-Weinprinzessin Pia Dreher und die Musikvereinsvorsitzende Anna Reisch.

Sie trugen zum Gelingen des 28. Torkelfests bei und hießen die Besucher willkommen (von links): Bodensee-Weinprinzessin Pia Dreher, Musikvereins-Vorsitzende Anna Reisch und Winzermeister Mathias Dilger. | Bild: Keutner, Christiane

Besser ist es, sich mit den Winzern gutzustellen

Charmant hatte diese die Besucher zu „drei Tagen Lebensfreude pur“, mit gutem Wein, tollem Wetter, kulinarischen Köstlichkeiten sowie zünftiger und moderner Blasmusik willkommen geheißen und einen Überblick übers dreitägige Programm gegeben, das am heutigen Montag ab 18 Uhr mit musikalischer Unterhaltung durch den örtlichen Musikverein beendet wird. Winzermeister Mathias Dilger und dessen Frau überraschte sie mit Umschlag und Blumen als Dank für die Bereitstellung von Hof und Wein. Weinprinzessin Pia Dreher empfahl mit ihrem launigen Weinspruch, sich mit den Winzern gut zu stellen, weil die ansonsten ihren Wein alleine trinken würden. Lachen. Keiner glaubte das. Auch sie wünschte Genuss bei edlen Tropfen und guten Gesprächen.

Staunend beklatschten die Besucher des Torkelfests die Tanzaufführung der Nonnehorner Schäffler. | Bild: Keutner, Christiane

Fasziniert von der Tradition

Wie Familie Bieber. „Wir sind erst mal wegen des guten Weins hier“, sagt Rico Bieber. „Den viel angekündigten Schäfflertanz wollten wir uns nicht entgehen lassen“, sagt Claudia Bieber, die es auch schätzt, beim Torkelfest Leute zu treffen. Vater Gerhard Bieber ist aus Thüringen zu Besuch gekommen. „Der Zusammenhalt in den Ortschaften und die Traditionen faszinieren mich“, sagt er.

Viele Einheimische und Auswärtige ließen es sich am lauen Sommerabend gut gehen. Sie genossen auch am Sonntag viel Musik, lernten bei der Kellereiführung von Mathias Dilger viel über modernen An- und Ausbau und schätzten das Glas Wein danach umso mehr.

Übrigens: Wer den Schäfflertanz nochmals sehen möchte: Die Männer treten mit ihrem Tanz letztmals beim Winzerfest am 16. und 17. August in Nonnenhorn auf.