Durchweg positiv ist der Plan zur Erweiterung des Kindergartens und damit der Stärkung von Ahausen angekommen. Nur die Tatsache, dass die Einrichtung mehr als doppelt so groß wird und dafür ein Stück des beliebten Bolzplatzes weichen muss, gefiel einigen nicht. Bei den Besprechungen mahnte Ortschaftsrat Karsten Küpfer (LBU) immer wieder eine Lösung an. Das Thema beschäftigte das Gremium der Bürgervertreter in seiner jüngsten Sitzung: Der Bau eines neuen Bolzplatzes stand zur Diskussion, darüber hinaus die Neugestaltung einer Freizeitfläche beim Bürgersaal mit diversen Angeboten.

Kleine Freizeitanlage südwestlich des Bürgersaals

Um rund 15 Meter soll der Zaun des Kindergartens versetzt werden, informierte Ortsvorsteher Jakob Krimmel, der mit einer kleinen Arbeitsgruppe vor Ort war. Sie hatte sich auf folgenden Vorschlag geeinigt: Die große, nicht genutzte Fläche südwestlich des Bürgersaals, die im Besitz der Gemeinde ist, soll für die kleine Freizeitanlage genutzt werden. Geklärt werden müsse, ob der Aushub für die Herstellung einer waagrechten Fläche genutzt werden und wo eine Retentionsmulde zur Versickerung des Regenwassers angelegt werden könne.

Volleyball, Boule und Tischtennis

Bei der Überlegung, den Bolzplatz in seiner bisherigen Größe wiederherzustellen, wurde die alte Idee eines kleinen Beachvolleyball-Felds, einer Boule-Bahn und einer Tischtennisplatte, die früher schon einmal existierte, wieder aufgegriffen. Dies seien auch Wünsche aus der Bevölkerung gewesen. „Es hat einige Anrufe und E-Mails von Bürgern gegeben, die das teilweise freudig begrüßen“, gab Jakob Krimmel weiter. Unter anderem habe es auch einen Vorschlag für einen Geschicklichkeitsparcours mit Baumstämmen gegeben. Das sei sicher einmal möglich, das Ganze könne wachsen.

Schon Freiwillige für Eigenleistungen und Platzpflege

Er berichtete aber auch von kritischen Stimmen, die fürchten, das Freizeitgelände werde Sammelplatz für „Schabernack treibende Jugendliche“. Das sei jedoch kein Argument, keine Anlage zu bauen, befand Krimmel. Er stellte den Vorschlag zur Diskussion und freute sich, dass sich bereits Freiwillige zur Eigenleistung und zur Pflege des Platzes bereit erklärt hätten.

Christian Wegis, FW: „Ich sehe das Beachvolleyballfeld mit Sand problematisch: Bei den massigen Katzen in Ahausen wird das ein Katzenklo.“ | Bild: Michael Stehle

Kritiker fürchten Gelage von Jugendlichen

Angelika Bernhardt-Welte, CDU, berichtete von Anrufern, die aufgrund bisheriger Erfahrungen mit zusätzlicher Lärmbelästigung und Gelagen von Jugendlichen am Spielplatz des Kindergartens rechnen. Diese Anrufe kamen auch bei anderen Ortschaftsräten an. Christian Wegis (CDU) erinnerte an Anwohner, die sich bereits durch lärmende Bürgersaal-Nutzer gestört fühlen, und empfahl eine Regelung zu Nutzungszeiten.

Als problematisch sah er den Sand auf dem Beachvolleyball-Platz: „Bei den massigen Katzen in Ahausen wird das ein Katzenklo. Wenn einmal ein Geschmack da ist, machen die da immer wieder.“ Hier hatte Jonas Bechinger (LBU) eine Lösung parat: „Dann machen wir da ein Rasenfeld hin.“

Jonas Bechinger, LBU: „Statt Sand können wir auf dem Beachvolleyballplatz ein Rasenfeld machen, dann ist das Problem gelöst.“ | Bild: SK

Debatte um Nutzung durch Auswärtige

Raphael Wieser (FW) befürchtete, dass eine Neugestaltung auch Auswärtige anziehen könne. Jakob Krimmel gab Positives wieder: „Ein Anwohner freut sich riesig über künftige Belebung und Leben. Das kann sowohl Bereicherung als auch Last sein.“ Das sah auch Karl Hafen (FW) so: „Einerseits laute Musik und Flaschen, andererseits wollen wir was für die Bürger in Ahausen machen.“ Man könne Auswärtige nicht fernhalten, aber die Gemeinde könne sagen, wie und wann der Platz genutzt werden kann, so Karsten Küpfer (LBU), „dann hat man eine rechtliche Handhabe. Ich sehe die Bedenken, aber ich bin für den Platz.“

Jakob Krimmel, Ortsvorsteher: „Wir sollten sehen, ob das Konzept funktioniert, oder sonst eine Lösung finden, wenn es Probleme gibt.“ | Bild: SK

Soviel ändern würde sich nicht, so Krimmel. Den Bolzplatz gab es schon, ebenso den Tischtennis-Tisch. Auch Volleyball wurde dort schon gespielt. „Wir sollten sehen, ob es funktioniert, oder sonst eine Lösung finden, wenn es Probleme gibt.“ So stimmte der Ortschaftsrat dem Konzept einstimmig zu und gab es als Empfehlung an den Gemeinderat weiter.