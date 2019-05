Hubert Sträßle und Raphael Wieser stammen beide aus Ahausen, Sträßle ist Obstlandwirt und Wieser ist gelernter Landmaschinen-Mechatroniker, arbeitet in der Geschäftsführung des Landmaschinen-Familienbetriebs und macht gerade seinen Meister. Obwohl sie alterstechnisch 31 Jahre auseinander liegen, haben Sträßle und Wieser ein gemeinsames Ziel: für die Freien Wähler bei der Kommunalwahl am kommenden Sonntag, 26. Mai in den Bermatinger Gemeinderat gewählt zu werden. Hubert Sträßle ist aktuelles Gemeinderatsmitglied, stellvertretender Bürgermeister und ehemaliger Ortvorsteher von Ahausen, wodurch er einiges an Erfahrung in der Kommunalpolitik vorzuweisen hat. Für Raphael Wieser sind es hingegen die ersten Schritte auf dem politischen Parkett, was ihn jedoch keinesfalls abschreckt, wie er erzählt.

Hubert Sträßle: Müssen angefangene Baustellen erledigen

Hubert Sträßle möchte in seinem persönlichen Vorhabenprogramm für die kommenden fünf Jahre an den bestehenden Projekten der Gemeinde arbeiten: „Wir haben gut in den vergangenen fünf Jahren geschafft, zum Beispiel die Umfeldneugestaltung um Bahnhof und Schule, und vieles auf den Weg gebracht, aber jetzt müssen erst mal die angefangenen Baustellen erledigt werden, bevor wir neue aufmachen.“ Was natürlich nicht heißen solle, dass man im Bedarfsfall nicht entsprechend handeln müsse.

Ein weiterer wichtiger Punkt für ihn ist die Beteiligung der Bürger an den Entstehungs- und Entscheidungsprozessen. „Wir müssen die Möglichkeiten bieten, aber gleichzeitig gilt auch, dass diese gebotenen Möglichkeiten auch angenommen werden, da sind Gemeinderat und Bürgerschaft gleichermaßen gefordert.“

Raphael Wieser will sich für Ausbau der Breitbandversorgung einsetzen

Eine gezielt junge Sichtweise einbringen möchte Raphael Wieser, denn seine Devise lautet: „Ich lebe hier, will hier bleiben und deswegen möchte ich mich einbringen.“ Ein zügiger Ausbau der Breitbandinfrastruktur in der gesamten Gemeinde, tragfähige Konzepte für die Probenraum-Situation beider Musikvereine sowie ein Konzept für ein neues Feuerwehrgerätehaus, dass beide Einsatzabteilungen der Bermatinger Feuerwehr unter einem Dach vereint, sind ihm wichtig. „Mir geht es dabei nicht darum, dass sofort alles stehen- und liegengelassen wird, damit wir neue Probenräume bekommen, aber ein Konzept brächte ja wenigstens schon einmal einen Kosten- und Zeitrahmen mit sich, mit dem man planen könnte.“