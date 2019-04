von Jan Manuel Hess

Großes steht bei den Narren des Narrenvereins Moschtobst aus dem Bermatinger Ortsteil Ahausen an, denn im kommenden Jahr besteht der Verein seit 33 Jahren. Um dieses "Narriläum" im richtigen Rahmen zu begehen, ist das Vorstandsteam um Zunftmeister Michael Poisel bereits eifrig dabei, Ideen zu sammeln und Konzepte zu entwerfen, wie Poisel auf der Hauptversammlung kundtat.

Nachtumzug 2020 mit mehr Teilnehmern

"Ich kann mir durchaus gut vorstellen für dieses Ereignis, die Teilnehmerzahl beim Nachtumzug zu erhöhen." In den vergangenen Jahren galt eine Obergrenze von 50 Zünften oder 5000 Teilnehmern. Poisel brachte die Überlegung ein, diese Grenzen um fünf Gruppen, oder 500 Teilnehmer, zu erhöhen.

Erstes Preisschnellen kam sehr gut an

Nach dem großen Erfolg des ersten Preisschnellens in Ahausen möchte man darüber nachdenken, diese Veranstaltung in einem gewissen Turnus – also etwa in den Jahren, in den kein Nachtumzug stattfindet – anzubieten, oder aber dieses in großem Umfang im kommenden Jahr auszurichten.

"Wir werden uns dazu Gedanken machen", so der Zunftmeister. Dazu soll am 1. Juli ein Planungstreffen in der Zunftstube abgehalten werden, zu dem alle Mitglieder herzlich aufgerufen sind, daran teilzunehmen und sich reichlich einzubringen.

Bei den übrigen turnusgemäß anstehenden Wahlen blieb fast alles beim Alten. Einstimmig bestätigt wurden in ihren Ämtern Paul Reichle als Vizezunftmeister, Karin Poisel als Häswartin, Katharina Musbach als Kassenwartin sowie Lisa Marie Geißelhardt und Cornelia Päster als Beisitzerinnen. Nachdem Beisitzerin Marion Recchia sich dazu entschlossen hatte, nach acht Jahren nicht mehr zu kandidieren wurde Chris Rid zu ihrem Nachfolger gewählt.

Terminlich steht am 15. Mai das Frühlingsfest an und es ist ein Aktionsnachmittag zum Bändle nähen angedacht, dessen genauer Termin noch bekannt gegeben werden wird.