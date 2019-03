von Christiane Keutner

So viel Programm gab es beim Närrischen Kaffeekränzle der Katholischen Frauengemeinschaft selten. Zwischen allen Auftritten spielte Reinhold Fürst auf seinem Akkordeon launische Stückle und erzählte auf brillante Art Witze: So gab es kaum Zeit für die andere Art von Unterhaltung zwischen den närrisch verkleideten Teilnehmerinnen. Die Folge war, dass manchmal etwas Aufmerksamkeit angemahnt werden musste bei den Wiibern, die miteinander fröhlich feierten.

Lilli Endres (links) und Irmi Ziimmermann moderierten. | Bild: Keutner, Christiane

Um Männer drehte es sich allerdings beim Sketch von Kränzle-Organisatorin Irmi Zimmermann und ihrer Helferin Lilli Endres. „Was hältsch von Heirat?“ fragte die Enkelin. „Nichts“ lautete der Aufschrei, um gleich von den vier Ehemännern zu erzählen, die ihr alle "z`Leid glebt" haben. Als die Oma jedoch erfährt, dass es sich um einen Metzger als potenziellen Ehemann drehte, riet sie ihrer Enkelin sofort zur Heirat.

Mit Kasperle und Pepino war Ruth Karrer beim Kaffeekränzle. | Bild: Keutner, Christiane

„Hupe, wenn Du Jesus liebst“: Dieser Aufkleber auf dem Auto einer religiösen Fahrerin – Veronika Hartmann –, brachte sie an einer Ampel in Verzückung. Im nicht mehr endend wollenden Hupkonzert glaubte sie sich in einer Gemeinschaft, die ihresgleichen suche, und bedauerte, dass sie alle hinter sich lassen musste, als sie es selbst gerade noch über die grüne Ampel schaffte. Was bekommt ein Engel, wenn er in einen Misthaufen fällt? Kotflügel! Lustige Fragen hatten Irmi und Lilli auf Lager, die von ausgelosten Frauen beantwortet werden durften. Sprachlos waren die Besucherinnen dagegen beim Waschappell, bei denen "Heimbewohnerinnen" im Akkord ziemlich rabiat gepflegt wurden.

Zu Besuch in Bermatingen: Die Ahauser Housewifebackgroundsingers feierten – zuletzt eine Dessous-Party. | Bild: Keutner, Christiane

Dass unfreiwillige Einlagen manchmal die lustigsten sind, zeigte sich bei Pfarrer Ulrich Hund. Beim heftigen Gestikulieren in der Bütt hatte sich das Gürtelband seines Kostüms gelöst. Weil die Presse die von einer Zuschauerin bewunderten nackten Beine des „Wikingers“ und deshalb den Geistlichen von der Seite fotografieren wollte, hielt der sich jedoch im wahrsten Wortsinn bedeckt und schickte wohl ein Stoßgebet zum Himmel. Sofort erhört von Sabine Musbach, eilte die mit einem „Schnäpperle“ herbei und sicherte das Kostüm: Gott sei Dank. So gesichert, berichtete Hund von U-Bahn-Plänen der Gemeinde und mutmaßte, dass die Rauchzeichen der Ahauser Hochbauten zur Abschreckung des Stamms der Buggensegler dienten.

Rabiat und im Akkord ging es bei der Abendwäsche im Pflegeheim zu. Auf Kommando wurde geschneuzt, die Zähne gebürstet und das Gesicht gecremt – alles im Sparmodus. | Bild: Keutner, Christiane

Sprachliche Missverständnisse führten zu Problemen, wie sich im Dialog von Kasperle und Pepino, an der Hand geführt von Ruth Karrer, herausstellte. Eigentlich wollte der fremdsprachige Pepino ein Mittel gegen „aarschwund“, bekam aber Penatencreme in der Apotheke, anstatt Haarwuchsmittel.

Mit einer Polonaise durchs Pfarrheim, vorne links Karola Frick, wurde der offizilelle Teil des Frauenkränzle beschlossen. | Bild: Keutner, Christiane

Immer Verlass ist auf die Ahauser Housewifebackgroundsingers (AHWBS), die diesmal Konsum-Partys in den Vordergrund stellten. Sie besangen den Direktvertrieb von Tupperware, Thermomix und Tiegelchen mit Schönheitselixieren, wobei die beste Antifaltencreme nicht Hyaluron, sondern Kuchen sei. Die Pepper- und Putz-Party endeten reizend: Mit züchtigen Dessous, deren Charme den AHWBS gleichkam und dem alle erlagen. Mit einer Polonaise endete die lange, aber nicht langweilige Veranstaltung.