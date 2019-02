von Christiane Keutner

Einen solchen Andrang hatte sich Mario Levis zwar erhofft, damit gerechnet hatte er aber nicht: Zahlreiche Interessenten standen schon vor 9 Uhr vor dem "Gasthaus zum Hecht", dessen Tür der ehemalige Wirt zum letzten Mal für die Besucher öffnete. Viele Stammgäste waren darunter.

Mit dem Flohmarkt endet die Ära des "Gasthaus zum Hecht". | Bild: Christiane Keutner

Mario Levis hört aus gesundheitlichen Gründen auf

Sie nahmen aber nicht wie gewohnt Platz, um zu tafeln, denn die sonst weiß eingedeckten Tische waren vollgestellt mit Geschirr, Tassen, Besteck, Dessertschalen, Kochtöpfen, Warmhaltebehältern, Dekorationen und Sammelpuppen: Beim Flohmarkt trennte sich Mario Levis, der aus gesundheitlichen Gründen den Kochlöffel zur Seite legen muss, von allem, was bisher im "Hecht" im Einsatz war.

Sie warten auf eine neue Puppenmutter: Zahlreiche "Frolleins" wurden beim Flohmarkt angeboten. | Bild: Christiane Keutner

Gäste erinnern sich an früher

Viele wurden fündig und hatten sich weniger auf den Weg gemacht, um sich auszustatten. Vielmehr wollten sie eine Erinnerung an gemütliche Abende mitnehmen, die sie in der Gaststätte verbracht hatten. Wie Petra und Johann Pavlicsek aus Ahausen. Sie haben einen Römer- und einen Rumtopf gefunden: "Wir sind hier sehr viel essen gegangen, das war immer lecker und wir werden es vermissen. Wir wollten heute ein Andenken mitnehmen; eine Ära endet", erzählte Johann Pavlicsek. Gerne erinnern sie sich an frühere Jahre mit ihrem damals noch kleinen Sohn, der sich immer besonders auf die Muscheln gefreut habe, und: "Alle Kinder durften sich in der Küche eine Kugel Eis holen." Noch als 16-Jähriger habe ihr Sohn das Angebot wahrgenommen.

Besucher kaufen Geschirr und Besteck

Eher praktische Überlegungen führten Dagmar Hese-Gern in den "Hecht". "Mir kam das gerade ganz gelegen", sagte sie, denn im März eröffnet sie in Neufrach ihre "Café-Pension Schlupfwinkel" und benötigt für die 50 Plätze im Haus und auf der Terrasse vor allem noch Besteck und Kuchengabeln. Ähnlich ging es Edith Dickreiter aus Immenstaad: Sie möchte ihre neuen Ferienwohnungen mit Gläsern und Geschirr ausstatten und war froh über die Gelegenheit, etwas sparen zu können.

Edith (links) und Gabi Dickreiter werden auf der Suche nach Besteck und Geschirr fündig. | Bild: Christiane Keutner

Mario Levis erhält viel Zuspruch

Zwar freute sich Mario Levis darüber, dass sich die Tische etwas leerten. Dennoch kamen ihm immer wieder die Tränen, weil er nach fast 30 Jahren schließen musste. Viel Zeit zur Trauer blieb ihm jedoch nicht: Laufend umarmten ihn Gäste, die zu Freunden geworden sind, drückten ihm einen Umschlag in die Hand, redeten mit ihm und trugen kistenweise Brauchbares hinaus.

Viele Mitglieder des "Franzosen-Stammtischs" kommen zum Flohmarkt

Ein Stimmengewirr aus Französisch und Deutsch mischte sich mit dem Klang von klapperndem Besteck, und klirrenden Gläsern. Es schien, als ob sich der gesamte "Franzosen-Stammtisch" hier noch einmal traf. Isabelle und Matthieu Boulé leben mit ihren Kindern seit sechs Monaten in Bermatingen und konnten erst ein Mal beim Treffen des Freundeskreises dabei sein, das nun woanders stattfinden soll. "Da wir erst vor Kurzem umgezogen sind, benötigen wir ein paar Sachen", erzählte Matthieu Boulé. Auch Janna Fayard aus Bermatingen und Gaelle Campagne aus Markdorf schauten sich um, haben Teller gefunden und ein Schneckenpfännle.

Welcher Teller gefällt mehr? Janna Fayard aus Bermatingen und Gaelle Campagne aus Markdorf stöbern in den Beständen. | Bild: Christiane Keutner

Kindergartenkinder und Narren werden künftig mit "Hecht"-Geschirr bewirtet

Moni Obser, die sehr gern in Ahausen lebt, freute sich über Gläser mit dem Ortswappen und nahm für ihre Kindergartenkinder ein paar Wasserkrügle mit. Für das Vereinsheim des Narrenvereins Schloßbühler aus Mennwangen-Kaltbächle und die Bewirtung beim Funken ist Narrenmutter Hannelore Maier fündig geworden: Teller und Besteck hat sie erstanden. "Wir sind weg vom Wegwerfgeschirr", sagte Christoph Probst, der ihr half.

Das Silbertablett würde sich beim Narrenverein Schloßbühler gut machen, finden Hannelore Maier und Christoph Probst. | Bild: Christiane Keutner

"Auf Wiedersehen, Au revoir!"

Auch Mario Levis Familie und Verwandtschaft half, packte ein, beriet, stand ihm bei. Der Bruder war extra aus dem Elsass gekommen. Den Kindern drückte Mario kleine Tütchen mit Gummibärchen in die Hand. Den präparierten Hecht behält Mario; der ist für seinen Enkel Jerome.

Den präparierten Hecht behält Mario Levis. Den Fisch will er seinem Enkel Jerome schenken. | Bild: Christiane Keutner

Und dann ging die Türe endgültig zu. Das Aus nach fast 30 Jahren. "Auf Wiedersehen, Au revoir!"