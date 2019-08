von Christiane Keutner

Wenn es in der Ferienspielstadt Bärenhausen konkret wird, dann verheißt das ein bestimmtes Projekt: Alle Mädels und Jungs ab vollendeter sechster und siebter Klasse dürfen sich in die Gruppe „Konkret XL“ einbringen, außerhalb der Stadt der Kleinen.

Tobias, 10 Jahre: „Bärenhausen macht Spaß, weil es hier immer coole Sachen zu machen gibt. Im Laden war es besonders cool, weil man da gut handeln konnte.“ | Bild: Christiane Keutner

Kletterwand an der Grundschule aufgemöbelt

Das Orgateam schlug das vor, die Kletterwand an der Grundschule zu pimpen, also aufzumöbeln. Zwei Motive standen zur Wahl: Unterwasserwelten oder die Weltkugel. Die Entscheidung fiel in einem demokratischen Prozess, wie er auch im wahren Leben erwünscht ist: Die 14 Teilnehmer, zehn Mädels und vier Jungs, ließen in der Abendrunde am ersten Tag die Viertklässler mit abstimmen. Einig waren sich dann alle, dem Jubiläumsmotto „Bärenhausen reist um die Welt“ mit der Weltkugel zu entsprechen.

Viel Handarbeit und kreative Ideen gefragt

„Drei Tage waren die Jugendlichen voll mit Planung, Organistion und Durchführung beschäftigt und total motiviert“, freute sich Betreuer Jürgen Fassott: Die Handgriffe mussten abgeschraubt, die Wand musste abgeschliffen, grundiert und neu bemalt werden, die Griffe gesäubert und wieder angebracht. Nun schmücken Eiffelturm, Big Ben, das Brandenburger Tor, eine Pyramide sowie Kinder unterschiedlicher Hautfarbe und Kontinente die renovierte Wand.

Carina Ehinger, 13, Konkret XL: „Bei Konkret XL hat man mehr Verantwortung als in Bärenhausen. Die Weltkugel haben wir ausgesucht, weil sie besser zum Motto passte.“ | Bild: Christiane Keutner

„Wir haben auch darauf geachtet, dass es kindgerecht wird“, sagten Amelie Rieger und Carina Ehinger. Sie erklärten auch den Unterschied zwischen Bärenhausen-Kind und XLer: „Als XLer hat man mehr Verantwortung. Man muss selbst schauen, dass alles klappt, selbst planen, organisieren und machen.“

Und zwischendurch die Robbe! Nach Ansage übers Radio stürmten die Kinder aus den Projektzelten und bewegten sich zur Musik wie eine Robbe. | Bild: Christiane Keutner

Mona Gommeringer wird zum zweiten Mal Bürgermeisterin

Funktioniert hat auch alles in der Kleinstadt, zu deren Oberhaupt die Bürger Mona Gommeringer wählten. Und das zum zweiten Mal. Wie sie sich den Erfolg erklärt, mit dem sie ziemlich gerechnet hatte? „Ich glaube, dass es wegen des doppelten Lohns war. Oder wegen des Ladens. Dort darf man nämlich die Sachen, die man kaufen will, herunterhandeln. Aber viele können das nicht. So habe ich durchgesetzt, dass jeder seine selbst gebastelten Sachen kostenlos haben kann.“

Lika (links) und Diana bieten Kuchen an, die Eltern gebacken und spendiert haben. | Bild: Christiane Keutner

Auch Großeltern in Bärenhausen zu Besuch

Ganz angetan von Bärenhausen war auch Kurt Kraus. Er war zum ersten Mal da und schaute, was sein Enkel alles unternimmt: „Der Kuchen war gut und Musik gibt‘s hier wie auf Mallorca„, stellte er schmunzelnd fest. „Klar, hier ist ja auch Party- und Ferienstimmung“, meinte Orgateam-Leiterin Tamara Jauch. Kurt Kraus' Frau Erika ergänzt: „Das Mädchen hat die Stadtführung ganz toll gemacht und die Tattoos aus Henna waren der Hammer für die Kinder!“ Der Abschied fiel den Kindern schwer nach drei tollen Tagen Spiel, Spaß und Spannung.