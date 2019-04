von Christiane Keutner

Mit einigen Veränderungen im Vorstandsteam und bei den Auftritten startet der Musikverein Ahausen in das nächste Vereinsjahr. Die Wahlen zum Vorstand bei der Jahresversammlung im Gasthaus "Frieden" erbrachten einstimmige Resultate.

Sehr umtriebig waren die Musiker, wie der Rückblick von Schriftführerin Nadja Braun zeigte. Sie gaben im vergangenen Jahr verschiedene Platzkonzerte und begleiteten kirchliche Feiertage, Geburtstage und Hochzeiten, sorgten für gute Laune bei Fasnachtsumzügen und bewiesen beim kürzlichen Konzert "Frühlingserwachen" ihr hohes musikalisches Niveau.

Geld für neue Instrumente, Uniformen und Ausbildung

Hohes Niveau spiegelte sich auch im Bericht von Kassierer Wolfgang Graf wider. Das Mostfest, Haupteinnahmequelle des Vereins, war von Sonne und Zuschauern verwöhnt, sodass der Verein dank des Zuschusses des Fördervereins ein solides Polster für eventuell schlechtere Zeiten hat. Wegen der Neubeschaffung von Instrumenten, deren Reparatur, für Uniformen und die Musikantenausbildung sei der Verein immer auf die Zuwendung des Fördervereins angewiesen.

Auftritte im Allgäu, in Friedrichshafen und Königseggwald

50 aktive und 130 passive Mitglieder verzeichnet der Verein, wie Maurice Parent bilanzierte. "Dieses Jahr werden wir in Gegenden unterwegs sein, in denen wir noch nie oder selten waren", nannte er Auftritte in Oy-Mittelberg im Allgäu, in Friedrichshafen und Königseggwald.

Warnung vor Engpässen in einigen Registern

Er appellierte an den Zusammenhalt, um die musikalische Qualität beizubehalten, denn dieses Jahr komme es zu Engpässen in manchen Registern. "Wir sind ein super Haufen und auch aus einem kleinen Haufen sollten wir das Beste rausholen", freute er sich über das Orchester und die "tolle Jugendarbeit" von Dirigent Martin Schmid. Getrübt werde die Bilanz lediglich von Jugendlichen mit selbst mitgebrachtem Alkohol vor dem Festplatz beim Mostfest; das wolle man in den Griff bekommen.

Zehn Jugendliche aus Ahausen in der Gemeinschaftskapelle

"Die Jugend braucht euch und umgekehrt", wies Dirigent Martin Schmid auf die Bedeutung von Jugendarbeit hin, die man unterstützen und fördern müsse. Zehn Jugendliche von Ahausen spielten in der Gemeinschaftskapelle, zwei bis drei kämen nach dem Sommer hinzu.

Bürgermeister sichert Klimageräte für Probelokal zu

"Ihr seid ein toller, harmonischer Verein mit hohem musikalischen Niveau und ganz großer Bandbreite mit Solisten und Gesangseinlagen", bestätigte Bürgermeister Martin Rupp. Er stellte mit der Aussicht auf Klimageräte eine Senkung der Temperaturen im heißen Probelokal unter dem Dach des Feuerwehrgerätehauses in Aussicht. Namens der Gemeinde dankte er für die Auftritte und die hervorragende, mit Herzblut geleistete Jugendarbeit. Das unterstrich Ortsvorsteher Jakob Krimmel, der den Musikverein Ahausen für unverzichtbar im Dorfleben hält.

Den Ehrenbrief für 40 Jahre aktive Förderung der Musik des Blasmusikverbands Baden-Württemberg überreichte Vorsitzender Maurice Parent (links) an Wolfgang Kessler, der Tenorhorn spielt. Dazu gab es eine Ehrennadel in Gold mit Diamant. | Bild: Christiane Keutner

Wolfgang Kessel seit 40 Jahren als Musiker aktiv

Mit Gutscheinen bedankte sich der Vorsitzende bei den Ausgeschiedenen und ehrte Wolfgang Kessler für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft im Dienste der Blasmusik. Berufliche Anforderungen verhinderten eine zuverlässige Anwesenheit; deshalb verabschiedete sich Christel Freistetter von den Musikern, sicherte ihnen jedoch jederzeit Hilfe zu. Dasselbe traf auf Martin Heigle zu.