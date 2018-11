von Christiane Keutner

Neuen musikalischen Schwung hat der Musikverein Ahausen mit seinem Herbstkonzert in den Bürgersaal gebracht: Zum einen hatte er die befreundeten Musiker aus Weißensberg/Bayern mit ihrem besonderen Programm eingeladen, zum anderen hatten die Ahauser Spieler ihre Mappe "komplett aussortiert" und neue Stücke aufgenommen. In den Genuss kam ihr Publikum mit Kompositionen, mit denen sie auch jüngere Zuhörer für sich einnahmen.

Den ersten Teil des Doppelkonzerts gestaltete der Musikverein Weißensberg mit Film- und Fernsehmelodien, hier die Reihe der Trompeter. | Bild: Christiane Keutner

Der alte Dirigent ist auch der neue, verkündete Musikvereinsvorsitzender Maurice Parent zu Beginn: Nachdem Nico Zimmermann das von Martin Schmid übernommene Amt aus beruflichen Gründen wieder niederlegen musste, gab es einen Stabwechsel zurück an Schmid, der nicht gezögert hat, sich erneut musikalisch einzubringen. Doch bevor die Gäste in den Genuss "heimischer Kost" kamen, wurde der Musikverein Weißensberg mit seiner Dirigentin Sabrina Vetter willkommen geheißen. Mit seinen ausschließlich bekannten Film- und Fernsehmelodien sprach er nicht nur den Hörsinn an; er weckte Erinnerungen: Im Kopfkino lebten Bilder der legendären Klassiker auf, große internationale "alte Schinken", wie es Ansager Martin Steur ausdrückte, aber auch deutsche Straßenfeger.

Konzentriert bei der Sache: Die Klarinettistinnen des Musikvereins Ahausen. | Bild: Christiane Keutner

Man sah sich förmlich auf dem heimischen Sofa, Professor Wussow in der Schwarzwaldklinik beim Operieren zuschauend, litt mit Kapitän Ahab, verkörpert von Gregory Peck, bei seiner fanatischen Suche nach dem weißen Wal Moby Dick, der ihm einst ein Bein abgebissen hatte, oder ließ sich vom emotionalen Strudel des Krieges bei "Hymn to the fallen" erfassen.

Die Musiker beherrschten den Wechsel zwischen dramatischen und eher beschwingten Passagen wie in "Moon River" und dem "Weißen Rössl am Wolfgangsee" hervorragend. Ein besonderer Applaus galt Solistin Jacky Koch am Saxofon und zum Schluss der gesamten Truppe, von der eine Zugabe erklatscht wurde, die mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gewährt wurde. "Ahauser wissen gute Musik zu schätzen, deswegen wurde nachgefordert", sagte Maurice Parent.

Souverän meisterte Solist Leon Schmid seinen Part in "Farmer's Tuba". | Bild: Christiane Keutner

Heimvorteil genossen die Ahausener; sie wurden schon vor dem ersten Stück auf die Bühne applaudiert, auf der sie unter anderem mit "Cycles and Myths" eine auch den letzten Winkel der Seele berührende Klangfülle demonstrierten, mitreißend und gewaltig. Das von Ansagerin Fantine Gaire für den Solisten erwünschte flotte Händchen und den langen Atem bei "Farmer's Tuba" war für Leon Schmid an der Tuba überhaupt kein Problem. Mit Genauigkeit und jugendlicher Unbekümmertheit erspielte er sich einen aufbrandenden Beifall seiner großen Fangemeinde. Das "junge" Programm, unter anderem mit immergrünen Oldies, das mit einem Frank-Sinatra-Medley offiziell beendet wurde, kam sehr gut an. Geschätzt wurden die Erläuterungen vor und zu den Stücken, sodass die Fantasie angeschubst und das musikalische Skript nachvollziehbarer wird.

Volle Reihen im Bürgersaal beim Doppelkonzert der Musikvereine aus Weißensberg und Ahausen. | Bild: Christiane Keutner

Eigentlich klar, dass die Ahausener auch nicht ohne Bonbon von der Bühne gelassen wurde. Wie hatte Parent gesagt? "Ahauser wissen gute Musik zu schätzen."

