Markdorf – Blumengeschmückte Wagen, Fahnen und bunte Gewänder sind zu sehen. 493 Jahre ist es her, dass es ähnlich farbig zugegangen sein mag auf dem Bermatinger Kehlhof, der in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag zum Lager geworden ist. Freilich waren es damals wohl entschieden mehr Menschen. Vor fast fünf Jahrhunderten schlug Eitelhans Ziegelmüler, Bauernführer aus Oberteuringen, eben hier das Quartier für seine Hauptleute auf. Aber damals – im Frühjahr 1525 – herrschte auch Krieg. Man hatte sich zu großen eindrucksvollen Haufen zusammengerottet, rückte immer wieder aus, um gen Ittendorf, Markdorf, Meersburg oder Buchhorn, das heutige Friedrichshafen, zu ziehen.

"Es ging darum, die Bürger dieser Städte und Orte für die gerechte Sache der Bauern zu gewinnen", erklärt Thomas Pawlowski. Im Stil eines Bauernführers gekleidet, frühstückt er gerade in großer Runde. Bevor sich die zwei Dutzend Mitglieder des Bermatinger Seehaufens gleich in Bewegung setzen, gilt es noch, sich zu stärken. Immerhin liegen einige Kilometer Fußmarsch vor der Gruppe. Ein Weg, bei dem die einen ihre Fahnen, die anderen ihre Tross- und Proviantwagen und die dritten die Karren mit den Kindern, dem Seehaufen-Nachwuchs darin, zu ziehen haben.

Gegen die gottgegebene Ordnung

So einfach, wie es aus Bauernhauptmann Pawlowskis Mund klingt, war es seinerzeit sicherlich nicht, die Einwohner der umliegenden Gemeinden für die Sache der Bauern zu gewinnen: gegen zusätzliche Belastungen, für die Aufhebung der Leibeigenschaft, für mehr Rechte. Mögen all diese Forderungen auch noch so einleuchtend gewesen sein. Letztlich aber war jede Widersetzlichkeit eine Widersetzlichkeit gegen die bestehende, gottgegebene Ordnung. Und so musste die schiere Masse und der Umstand, dass sie bewaffnet war, wohl die nötigen Argumente liefern, um zaudernde Bürger davon zu überzeugen, "dass sie die Bauern-Haufen mit Geld und Gut unterstützten". So erläutert es Hubert Zachert, Ehrenhauptmann des Bermatinger Seehaufens und erwiesener Kenner der Bauernkriegsgeschichte.

Der Fahrer der kleinen Traktoren mit den vielen Anhängern für Obstkisten und der flink umherflitzenden Gabelstapler wundern sich längst nicht mehr. Sie drehen ungerührt ihre Runden, entladen und kehren zurück zu den Apfelplantagen. Aufmerksamkeit erregen die mittelalterlichen Gewänder der Seehaufen-Leute allenfalls bei jenen, die zufällig vorbeilaufen. Wo denn hier der Mittelaltermarkt sei, erkundigt sich eine Autofahrerin, die eigens angehalten hat. "Die einen interessiert's", sagt Hubert Zachert kapp, "die anderen weniger." Damit ist das Verhältnis der Bermatinger zu ihrer historischen Vergangenheit, insbesondere zu den Ereignissen des Bauernkriegs, hinlänglich beschrieben.

Hermann Keller erzählt vom Salemer Henker

Und ins Detail gingen ohnehin nur die Allerwenigsten. Zachert nennt zum Beispiel den Regionalhistoriker Hermann Zitzlsperger, der viel zu erzählen wisse über die Verhältnisse um 1500. Ein anderer Fachmann für die Materie sei Hermann Keller aus Lippertstreute, der dem Seehaufen am Freitagabend im Lager im Kehlhof allerlei vom Salemer Henker erzählt. Welch unterschiedlichen Aufgaben der besaß – vom Scharfrichter bis zum Heiler. Woher er seine Einkünfte bezog – von seinen Auftraggebern. Und warum man der Gepflogenheit, dass der Henker seine Berufskollegen aus der Region nach der Vollstreckung zum Gastmahl einlud, eingrenzte – weil's einfach zu teuer wurde.

Karl Hummel aus Heiligenberg nimmt solche historischen Hintergründe gerne am Rande mit, wenn er sich mit seinen Vereinsfreunden vom Seehaufen trifft. Vor allem "genieße ich hier die Gemeinschaft", erklärt der Zimmermannsmeister. Auch dass er aus dem gewohnten Alltag ausbrechen kann, wenn er ins Gewand eines frühzeitlichen Landsknechts schlüpft. Was er anzieht, ob Krieger- oder Bauern-Wams, das hänge auch vom Wetter ab – je nach Temperatur. "Je bunter, je besser" habe die Devise bei den Landsknechtsgewändern gelautet, erklärt Engelbert Schmitz. Er ist der Kettenhemdmacher des Seehaufens. Und er erklärt, dass die bunten Landsknechtsausstattungen auch Ausdruck ihres trotzigen Verstoßes gegen die klaren Farbreglements der alten Kleiderordnungen gewesen seien.

Hingucker sind sie allemal. Kaum jemand, der nicht anhält, den Kopf wendet, als sich der bunte Haufen auf den Weg nach Salem machte, wo die markgräfliche Schlossverwaltung dem Seehaufen ein Wiesenareal zugewiesen hat. "Wenn alles gut geht", erklärt Thomas Pawlowski unterwegs, "werden wir solche Wanderungen in Zukunft öfter wiederholen." Dann zu anderen Orten in der Region – und Interessierte dürfen sich dann gerne anschließen, um mehr zu erfahren über die "gerechte Sache der Bauern" und vor allem: über das schöne Gemeinschaftserlebnis in den Reihen ihrer heutigen Sympathisanten.

Der Seehaufen Der Seehaufen oder auch Bermatinger Haufen hat sich Ende der 1990er Jahre gegründet. Ziel des Vereins ist eine realistische Darstellung der historischen Bauerkriegs-Phase. Mit großer Liebe zum Detail werden Alltag und Kultur der bäuerlichen Bevölkerung im beginnenden 16. Jahrhundert nachgestellt. Der Seehaufen pflegt den Kontakt zu Mittelaltervereinen, beteiligt sich an Mittalaltermärkten und tritt bei historischen Festen auf.

