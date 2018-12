von Christiane Keutner

Klein, aber bestens besucht: Der Bermatinger Christkindlemarkt war von Anfang an ein Magnet, obwohl – oder gerade weil – er lediglich über ein paar Hütten verfügt und niemand in die eigene Tasche wirtschaftet, sondern fürs Allgemeinwohl Einsatz zeigt. Seit vielen Jahren wandelt sich der Ato-Platz in eine vorweihnachtliche Begegnungsstätte, Treffpunkt für Bermatinger und Ahauser.

Ylvie und Enno hören staunend zu, was die Kleinsten der Musikschule Alexovski schon spielen können. | Bild: Christiane Keutner

Initiator Axel Daiber mit Familie freute sich auch über Bernd Endres, der wieder Apfelkisten zum Hüttenbau gestellt hatte und über die langjährigen musikalischen Begleiter: Mit Nikolaus-Zipfelmützen geigten und flöteten die Kinder und Jugendlichen der Musikschule Alexovski und stimmten auf den dritten Advent ein. Passend hatte es über Nacht geschneit und die Hütten weiß gepudert.

Sina und Mattis verkaufte ihre Sachen aktiv auf dem Christkindlemarkt, hier an Irene Dilpert. | Bild: Christiane Keutner

"Wir haben etwas gesucht, was es an den anderen Ständen nicht gab", sagte Elke Bühler vom Förderverein der Grundschule und rückte die selbstgemachten Liköre mit den verheißungsvollen Namen zurecht: Schokotraum, Spekulatius-Likör, Likör mit gelben oder roten Früchten. Den Einhorn-Glitzerlikör ohne Alkohol durften auch die Kleinen trinken. Der Renner war der "White Kiss" mit Kokosraspeln. Auch Marmeladen und Popcorn wurden angeboten.

Den Förderverein freute der Umzug vom Pavillon in die geschützte Hütte. Er konnte kurzfristig in den Stand ziehen, in dem eigentlich syrische Flüchtlinge Selbstgemachtes aus ihrer ursprünglichen Heimat anbieten wollten. Doch eine Familie war erkrankt und die drei Männer, die bisher immer beim Aufbau geholfen hatten, sind geringfügig beschäftigt und mussten am Samstag ihrer Arbeit nachgehen; zudem sind sie inmitten der anspruchsvollen Sprachprüfungen. "Zwei Frauen hätten geholfen, aber ihnen wollte ich nicht die ganze Bürde aufladen", so Carola Uhl von "Bürger füreinander", die die Abwesenheit auch bedauerte, "weil es eine Bereicherung gewesen wäre".

Sie finden den Christkindlsmarkt in Bermatingen einfach gemütlich, von links: Anett Schmidt, Karina Naumann, Mandy Stannek, René Schmidt, Maik Schmidt und Katrin Dilpert. | Bild: Christiane Keutner

Glück wird fast von den Familien Daiber/Zimmerhakl garantiert: Wer am Stand der "Sternchenhilfe" Lose kaufte, konnte sicher sein, mehr Gewinne als Nieten zu ziehen. Über drei Lose und drei Gewinne freute sich die kleine Lilli aus Bermatingen: Die Deko-Eule zum Aufhängen findet sie schöner als das Springseil und das Tier-Quartett. Gut kam auch die neue Idee der "Familienfackel" an: Zuerst durften die Käufer dicke Äste mit Leintuchfetzen umwickeln, anschließend mehrfach in heißes Wachs tauchen wie beim Kerzenziehen. "Eine Stunde brennt sie bestimmt", sagte Monika Carpenter vom Stand der Grundschule. Er punktete auch mit dem schönsten geschmückten Stand, der auch atmosphärisch in warmes Schweinwerferlicht getaucht war. Hier gab es Schlüsselanhänger in Häuschenform, bemalte Sterndosen, Würste und Punsch und Beton-Engelchen.

Sie hatten Spaß bei der Fertigung von Fackeln, von links: Anne-Marie, Claudia Bieber, Rico Bieber, Peggy Egerland und Monika Carpenter. | Bild: Christiane Keutner

Neues bot auch die Jugendfeuerwehr mit ihren überbackenen Ofenbauernbroten. Die Helfer glühten mit dem Glühmost um die Wette, so eifrig waren sie zugange. "Wir gehen alle zwei Jahre aufs Zeltlager und nehmen den Eltern ein paar Kosten ab", informiert Marlene Heimle und ihr Bruder Phillip fügt hinzu: "Das Geld können wir auch gut für das Berufsfeuerwehr-Wochenende gebrauchen." Die Jugend profitiert auch am Stand des Sportvereins, der dafür sorgt, dass niemand Durst leiden muss.

Zum beliebten Treffpunkt ist der Christkindlemarkt in Bermatingen geworden. | Bild: Christiane Keutner

Mitten auf dem Platz, auf dem auch Nikolaus (Hans-Peter Laube) und Knecht Ruprecht (Gerd Miez) ihre Gaben verteilten, herrschte ein geselliges Miteinander. Darunter auch Verena Müller aus Bermatingen. Sie hat den Besuch des Christkindlemarkts fest im Terminkalender und schätzt die Gelegenheit, hier Freunde zu treffen, "wo sich das ganze Dorf trifft": "Außerdem finde ich es schön, die Leute in den Hütten zu unterstützen, wenn sie schon bereit sind, sich den ganzen Tag dort hinzustellen."