von Christiane Keutner

Der Abschied wurde den langjährigen Helferinnen des Seniorenkreises versüßt: Ihre Nachfolgerinnen überreichten ihnen beim monatlichen Treffen Kuchen und Blumengutscheine. Nach der Vorstellung der neuen Unterstützer konnten sie sich – erstmals in den Reihen der Besucher – entspannt zurücklehnen im Wissen, dass „ihre“ Senioren auch weiterhin bestens umsorgt sein werden.

Bürgermeister dankt Helfern für ihr Engagement

Ein Mix aus Wehmut und Erwartung, Abschied und Neubeginn lag in der Luft, als Bürgermeister Martin Rupp die Arbeit aller Mitglieder würdigte und sich freute, dass die Treffen des Seniorenkreises dank des Engagements aller weiterhin Bestand haben. Das sei "keine Selbstverständlichkeit". Dankbar sei er auch Alois Gohm, der das Fortbestehen nicht dem Zufall überlassen wollte, sondern hartnäckig über Monate nach Ersatz, auch für sich selbst, gesorgt habe: Herbert Frick hatte sich schließlich bereiterklärt, dessen Amt als Leiter des Seniorenkreises zu übernehmen.

Eine neue Ära wurde eingeläutet: Alois Gohm (rechts) übergab Herbert Frick die "Bitte-Ruhe-Glocke". | Bild: Keutner, Christiane (Extern)

Besondere Lobesworte für Ursel Müller

„Da stehen sie nun ein letztes Mal in trauter Runde“ sagte Rupp an die Damen gewandt und betonte die Harmonie im Team. Die lateinische Bezeichnung „Prima inter pares“ (Erste unter Gleichen) passe seiner Ansicht nach prima zu Ursel Müller, die eine Ehrenstellung genieße und das Gesicht des Seniorenkreises gewesen sei: Als Kassenwartin sei sie stets bemüht gewesen, die Ausgaben in Grenzen zu halten. Außerdem sei sie Ansprechpartnerin in allen Angelegenheiten gewesen.

Harmonie als Erfolgsrezept

Mit vier Jahrzehnten Engagement stellte Karin Orosz einen Rekord auf: Das Gründungsmitglied half von Anfang an mit und sie leitete die Seniorenturngruppe. 20 Jahre war Elisabeth Gutemann Kassenprüferin und Ideengeberin, ebenso lange nahm Gudrun Müller die Stellung als Küchenchefin ein. Mit guten Ideen punktete Christa Steuer, die zuvor schon die Geburtstagswünsche überbracht hatte. Als Chefin des Bedienungspersonals wurde Annemarie Quastorf gewürdigt, als Dokumentarin Ingrid Müller. Beide waren 18 Jahre dabei, „Humoristin“ Luci Dato seit zehn Jahren. Als „Primus inter Pares“ bezeichnete Rupp Alois Gohm, der nie als Leiter bezeichnet werden wollte, aber als offiziell Verantwortlicher galt und viele Zusammenkünfte mitorganisiert hatte. Das Rezept für so langes Wirken vermutete Rupp im harmonischen Miteinander, dem Teamgedanken und den Freundschaften unter den Mitgliedern.

Pfarrer hebt Bedeutung des Seniorenkreises für beide Ortsteile hervor

Im Namen beider Pfarrer, die zuvor einen ökumenischen Gottesdienst mit allen gefeiert hatten, dankte Pfarrer Ulrich Hund den Helfern. Er hob hervor, dass der Seniorenkreis einen verbindenden Charakter zwischen beiden Ortsteilen habe.

Bermatingen Bermatingens Bürgermeister Martin Rupp: "Wir befinden uns auf einem guten Niveau" Das könnte Sie auch interessieren

Alois Gohm entwickelte Idee für Seniorenkreis

Ursel Müller überraschte Alois Gohm mit einem selbst gestalteten Buch mit vielen Fotos, die während seiner neun Jahre als Leiter entstanden waren. Sie freue sich, dass es mit einem neuen Team weitergehe, sagte sie. Karin Orosz fügte hinzu: „Ich wünsche dem neuen Team, dass es so viel Freude hat, wie wir sie hatten.“ Der Seniorenkreis war übrigens auch Gohms Idee: Als Bürgermeisterkandidat hatte er vor mehr als 40 Jahren Seniorentreffen angeregt – ein Jahr später wurde die Idee umgesetzt. Gohm dankte allen fürs Mitdenken, ihre Kreativität und speziell seiner rechten Hand Ursel Müller sowie den helfenden Ehemännern, darunter Peter Müller mit seinen aufwendigen Bildpräsentationen.

Bermatingen Alt-Bürgermeister Alois Gohm: "Ich wollte weiter gestalten" Das könnte Sie auch interessieren

Neuer Leiter sieht sich als Kümmerer

Herbert Frick sagte, er fürchte die „großen Fußstapfen“ von Gohm. Er versicherte, man strebe eine genauso tolle Leitung und Gemeinschaft an. Bestimmt laufe nicht alles so wie bisher, „aber alles Neue hat auch seinen Charme und Chance“. Er bezeichnete sich eher als Kümmerer denn als Leiter und als eher trockenen Typ. Dagegen sprach sein Satz: „Die Faschingsveranstaltung hat mir etwas zu denken gegeben. Wenn ich das vorher erlebt hätte, ich glaube, ich wäre zurückgetreten, bevor ich angetreten wäre.“ Da rief es aus den Reihen der Neuen: „Das bekommen wir hin!“