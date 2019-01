von Christiane Keutner

Mit einem besonderen Service schließt der "Landmarkt Fridolin" eine Lücke, die durch die Schließung der Sparkassen-Filiale im Rathaus in Ahausen und der Volksbank-Filiale in Bermatingen entstanden ist: Ab Freitag, 1. Februar, ist es möglich, nach einem Einkauf bis zu 200 Euro direkt an der Kasse des Landmarkts abzuheben. Das Angebot gilt für alle Kunden. Davon können nun auch diejenigen profitieren, die zur Bargeldbesorgung in den nächsten Ort zum Geldinstitut oder an den Bankautomaten fahren mussten oder die als Internetbank-Kunde keine Bankautomaten nutzen konnten. Somit kann Zeit und Geld gespart werden.

Nachdem die Sparkasse Salem-Heiligenberg ihre Filiale im Alten Rathaus zum Ende des Jahres geschlossen hatte, hatte sich Ortsvorsteher Jakob Krimmel überlegt, wie man den Mangel wieder wettmachen könne. "Er ist auf mich zugekommen und hatte gefragt, ob ich bereit wäre, diesen Service anzubieten", so Geschäftsinhaber Gerold Müller. Er hatte gleich zugestimmt. Unabhängig von Krimmels Anfrage hätten einige Kunden auch schon nach dem Service gefragt.

Volksbank installiert Lesegerät

Die Volksbank installierte das Kartenlesegerät. Der Vorgang ist der gleiche, wie sonst beim Bezahlen mit EC-Karte: Einschieben, Geheimzahl eintippen, gewünschten Betrag auswählen (maximal 200 Euro mehr als der Einkauf kostet) und den Zahlungsvorgang bestätigen. Dies ist einmal pro Tag möglich. Einzige Voraussetzung für den Kunden ist ein Einkauf von mindestens 20 Euro im Geschäft.

Eine Gebühr wird beim Auszahlen von Bargeld in Fridolins Landmarkt nicht fällig, gleichgültig, bei welcher Bank man sein Girokonto hat. Die Gebühren fürs Gerät und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs übernimmt der Händler und sieht das als Service für seine Kundschaft.

"Die großen Einzelhändler bieten diesen Service schon seit längerer Zeit an. Toll, wenn so ein kleines Geschäft das auch macht, das ist keine Selbstverständlichkeit", sagt Pressesprecher Erich Heggenberger von der Volksbank Überlingen, in deren Einzugsgebiet Ahausen liegt.

Hatten die Kunden bis 2017 noch die Möglichkeit, ihre Geschäfte auf der Volksbankfiliale in Bermatingen zu tätigen und dort Geld abzuheben, müssen sie nun weiter nach Markdorf fahren. Die Schließung in Bermatingen erfolgte, wie so oft, aus Rentabilitätsgründen. "Wir haben alles auf den Prüfstand gestellt. Die Frequenz hatte nachgelassen, es kamen immer weniger Leute. Dennoch musste der Apparat aufrechterhalten werden. Insbesondere die technischen Standleitungen zum Rechenzentrum sind teuer und es wäre unfair gewesen, wenn wir die Unkosten auf andere Kunden umgelegt hätten. Und Markdorf ist nur zwei Kilometer entfernt", so Heggenberger.

In Ahausen freut sich der Ortsvorsteher insbesondere für die Menschen, die an den Ort gebunden sind, aber niemandem zur Last fallen wollen, also selbstständig bleiben und keine externe oder verwandtschaftliche Hilfe in Anspruch nehmen wollen, über die neue Möglichkeit des Geldabhebens.

Service der Sparkasse Salem möglich

Gleichwohl besteht ein Service der Sparkasse Salem: "Ein Anruf genügt und wir bringen mittwochs bis zu 250 Euro Geld direkt ins Haus", so Vorstandsmitglied Wolfgang Müller. Das Aus für die zwei Kassenstunden alle 14 Tage in Ahausen beruhte auf der minimalen Inanspruchnahme des Dienstes von nur wenigen Kunden. "Unsere Filiale in Bermatingen mit dem Komplettservice und dem Geldautomaten gibt es aber nach wie vor", so Wolfgang Müller.

Neben dem Cashback bietet Gerold Müller einen weiteren Service an: Der Landmarkt Fridolin ist ab 1. Februar auch Hermes Paket-Shop. Päckchen und Pakete – keine Briefe – werden dann angenommen, beziehungsweise können dort wahlweise abgeholt werden.