Bermatingen – Das Geschenk, von dem nur die Vorstandschaft des Turnvereins Bermatingen wusste, passte nicht in den Nikolaus-Sack. Es war zwölf Meter lang, zwei Meter breit und krönender Schlusspunkt einer abwechslungsreichen Nikolaus-Turnschau.

Während alle Teilnehmer ihre fluoreszierenden bunten Knicklichter in der abgedunkelten Halle hin und her schwangen, überraschte Vorsitzende Angelique Lerner mit der sehnlichst von der Jugendvertretung gewünschten Airtrackmatte. Katharina Kriebs sprang die gelenkschonende, mit Luft gefüllte Turnmatte gleich mit beeindruckenden Salti ein. Danach durften alle auf der Matte hopsen.

Einen Mix aus Modern Dance und Hiphop präsentierten diese jungen Damen. | Bild: Christiane Keutner

Zuvor hatten swingende Melodien auf einen ebenso schwungvollen wie zügigen Ablauf der Turnschau eingestimmt, wenngleich es einfach seine Zeit brauchte, bis alle 15 Riegen gezeigt hatten, welche Fortschritte sie gemacht hatten.

Die konnten sich sehen lassen und die Schau glänzte mit Besonderheiten, die die über 300 Zuschauer mit Beifall und Staunen honorierten. Karin Poisel, Moderatorin und sportliche Leiterin, kündigte die Gruppen und ihre Besonderheiten an und nutzte die Umbauphasen, um über weitere Aktivitäten des Turnvereins zu informieren.

Zauberhafte Darbietung: Friedericke Steininger mit dem Vertikaltuch. | Bild: Christiane Keutner

Für eine besondere Atmosphäre sorgte auch Steffen Gonser. Der professionelle ehrenamtliche Ton- und Lichttechniker tauchte die jungen Akteure in ein besonderes Licht und begleitete sie mit harmonisch abgestimmter Musik; Vorstandsmitglied Christoph Sterk richtete den Lichtkegel auf die Besonderheiten.

Eine solche war auch die erstmals gezeigte Luftakrobatik am Vertikaltuch. Friedericke Steininger, sonst Volleyballerin und Helferin, hatte sich das beim Zirkus abgeschaut. Ästhetisch wickelte, drehte und schwang sie über dem Boden.

Als Schneemänner trat die Eltern-Kind-Gruppe auf. | Bild: Christiane Keutner

Am Boden turnten die Zwei- bis 18-Jährigen. Dass in der Eltern-Kind-Gruppe ein Drittel Männer mitmachen, spricht für die E-Mann-Zipation. Während es bei den Kleinen eher spielerisch zuging, zeigten die Älteren gesunden Ehrgeiz und Disziplin. Dass dies Früchte trägt, konnte man an Platzierungen bei Wettbewerben ablesen. Und dass Bewegung Spaß macht, wurde auch bei den vielen Tanzvorführungen deutlich.

Gar showmäßig wurde es beim Turnen "Harry Potter" mit der Shaolin-Gruppe, dramatischer Musik und ebensolchen Effekten: Die gute Hexe, verkörpert von Larissa, kämpfte mit dem Besen gegen den bösen Zauberer und sein Schwert, dargestellt von Ronny Haake. Die Hexe gewann den Kampf und die Herzen der Zuschauer in der Halle. Sie lachten laut, als der Zauberer in einen Affen verhext wurde. Hier wurde ein Kampf Säbel gegen Speer transformiert.

Grazie in der Unterwasserwelt mit schönem Schlussbild. | Bild: Christiane Keutner

Zauberhaft im anderen Sinn war die "Fabelhafte Unterwasserwelt", bei der Grundelemente aus allen vier Turngeräten eingebaut worden waren. Ein Wermutstropfen trübte diesen Punkt: Riegenleiterin Gabi Widemann musste sich aus beruflichen Gründen von der ehrenamtlichen Tätigkeit verabschieden.

Herzlich verabschiedet wurde Riegenleiterin Gabi Widemann. Ihre Mädchen hatten gebastelt. | Bild: Christiane Keutner

Der Vorstand dankte ihr mit Worten und einem riesigen Weihnachtsstern, ihre Schützlinge mit einem großen Pappherz mit aufgeklebten Fotos. Nur ungern ließen alle die Riegenleiterin gehen, nicht ohne ihr zu versichern, dass sie jederzeit willkommen sei.

Willkommen waren auch Nikolaus (Hans-Peter Bock) und Knecht Ruprecht (Maria Simonis). Ihnen hatte die Turnschau so gut gefallen, dass alle Teilnehmer mit einem Weckmann überrascht wurden, während sich die Zuschauer mit Kaffee und Kuchen oder Deftigem verpflegen konnten.

Karin Poisel hatte die Zuschauer zwischendurch in Bewegung gebracht und sie äußerte den Weihnachtswunsch des Turnvereins: Mögen alle Kinder unter dem Christbaum das Geschenk des "Miteinander Sport machens" finden.