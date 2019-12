von Christiane Keutner

Die Tiere ärgern sich, weil ihnen der Stall weggenommen wird. Doch der Unmut weicht schnell, sie sind entzückt und verzaubert, gibt Julia Sailer den Inhalt des Krippenspiels in der Kirche St. Jakobus wieder.

18 Akteure, fast hälftig Jungen und Mädchen, waren diesmal unter einen Hut zu bringen. Nicht nur viele, sondern auch viele junge Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren. Da die Erstklässler den Text noch nicht lesen konnten, musste er ihnen vorgesagt werden und sie ihn auswendig lernen. Entspannt war die Rollenverteilung, besonders Spaß macht es den jungen Akteuren, sich zu verkleiden und zu schminken. „Das ist sicher auch schön für die jungen Zuschauer anzusehen“, sagt Birgit Welte.

Wer hat welche Rolle?

Die achtjährige Laura hat nach dem Hirten in 2018 nun die Rolle der Katze. Spaß macht ihr das Spielen und bei den Proben verkürzt sie sich die Wartezeiten gern mit den gespendeten Süßigkeiten. Weil seine Freunde Klara und Felix mitgemacht hatten, dachte sich der sechsjährige Robin: „Das ist sicher cool – und es ist auch so.“ Er freut sich, dass er die Rolle des Königs Melchior bekommen hat und meint: „Das Tollste an den Proben ist, dass ich am Ende ganz stolz drauf sein kann.“ Leonie (8) spielt zum dritten Mal mit. Nach zwei Jahren Engel ist sie zur Maria aufgestiegen: „Maria ist besser, weil es eine Hauptrolle ist. Da kann man mehr machen, denn es macht mir Spaß, Text zu lernen und das Kostüm finde ich schön.“

In der fünften Probe übten auch die Organisatorinnen Julia Sailer, Birgit Welte und Tatjana Kiesel ihren Part zur Gestaltung des Gottesdienstes, der von Sabine Jauchs Flötenkindern und der Gruppe „Young MVA“ musikalisch begleitet wird. Beginn ist um 15 Uhr, anschließend wird das 24. Fensterle am Waaghäusle geöffnet.