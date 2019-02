von Christiane Keutner

Eine Mischung aus ausgelassener Heiterkeit und etwas Wehmut lag über der Fasnet des Seniorenkreises: Der baldige Abschied des langjährigen, bestens eingespielten Helferteams unter Leitung von Ursel Müller klang in den vielen Beiträgen immer wieder an. Entsprechend waren auch die Kostüme gewählt, in die die Damen geschlüpft waren: Als Matrosen nehmen sie bald Abschied aus ihrem Heimathafen „Seniorenkreis“ mit ihrem Leiter Alois Gohm, der als Kapitän ebenfalls von Bord geht.

Die Stehgreifler mit (von links) Fritz Bechinger, Siegfried und Otto Buschle sowie Werner Fox begleiteten schmissig die Seniorenfasnet. | Bild: Christiane Keutner

Aber an Bord und auf der Bühne des Bürgersaals wurde zunächst noch mal alles gegeben: Erstmals spielte die Bordkapelle „Stehgreifler“ aus Ahausen mit Otto und Siegfried Buschle, Fritz Bechinger und Werner Fox, die stimmungsmäßig für hohen Wellengang sorgten und mit traditionellen und aktuellen Schlagern und Partykrachern die bunt gekleideten Besucher auf dem Narrenschiff an den fasnächtlich geschmückten Tischen nicht lange zum Mitsingen und -schunkeln animieren mussten.

„Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise“, hieß aber zunächst die musikalische Einladung, auch das Bühnenprogramm zu genießen. Die 81-jährige Hilda Brändle schwärmte von ihrem Fitness-Trip und dem Thermo-Mix, mit dem sie gesunde Smoothies mischte, sich beim Yoga zum Kranich verbog, bis ihr Mann meckernd nach Schweinebraten und Fleischkäs verlangte und sie wieder fröhlich, ungeachtet von Fitness und Figur, dahinlebten.

Danke an Büttenrednerin Hilda Brändle sagte Alois Gohm. | Bild: Christiane Keutner

Wie es um Kondition und Rhythmusgefühl der „hautevolee“ bestellt war, konnten die Besucher erleben, als die Ahauser Kindergartenkinder Bürgermeister Martin Rupp, Ortsvorsteher Jakob, die beiden Pfarrer Tibor Nagy und Ulrich Hund, Alois Gohm als noch aktiven und Ewald Maier als ehemaligen Seniorenkreisleiter zum Mitmacher-Skifahrerlied baten.

Gut gelaunt verbrachten die fesch verkleideten Senioren einen schwungvollen Fasnet-Nachmittag im Bürgersaal Ahausen. | Bild: Christiane Keutner

Dass die Pfarrer nicht nur nicht auf der „Kanzel“ auf den Mund gefallen sind, bewiesen sie in einem nur wenige Stunden zuvor erarbeiteten Beitrag. Die Markdorfer Marktweiber hatten sich der Protestations-Kultur ergeben und warben gegenseitig für Online-Petitionen wie der Aktion „Ewige Treue – Ja zur Liebe“ und hier zum Verbleib des bewährten Helferteams im Seniorenkreis. Sie plädierten auf der neuen Sportanlage für eine Rollator-Rollbahn mit freiem Eintritt für alle mit Krampfadern und munkelten wegen der ewigen Straßen-Sperrungen in Bermatingen eine heimliche Untertunnelung unter der Kirche als Alternative zur Ortsumfahrung mit Aufgang an einer Gruft am Friedhof.

Zum Schluss die Polonaise, bei der die Senioren durch den Saal stepppten, und die auf der Bühne mit einem Walzer endete. | Bild: Christiane Keutner

Glück muss man haben und den hat die Gemeinde mit der Tanzgruppe Karin Poisel und ihren Auftritten – doppelt Glück brachten sie als Schornsteinfeger. „Zugabe“ wurde hier vehement, wie bei den Auftritten von Katja Danneckers Turnverein-Tanzgruppe sowie der Bermatinger Kinder- und Jugendgarde gefordert. Dem wehmütigen Abschlusslied von Alois Gohm und seinen Damen folgte das Käptn´s Dinner mit Gulaschsuppe.

Den Untergang der Veranstaltungen müssen die Senioren jedoch sicher nicht fürchten: Kapitän und Crew gehen zwar von Bord, doch die nächste Mannschaft hat bereits angeheuert. Und wer weiß: Vielleicht sieht man die bald ehemals Aktiven bald selbst als Besucher. Da können sie sich mal umsorgen lassen.