von Christiane Keutner

Wechsel in der Schulbücherei, die auch anderen Bücherfans offensteht: Nachdem die langjährige Leiterin Sabine Weeber zum 1. März in den Ruhestand gegangen ist, übernimmt Ines Frei ihre Stelle. Die Gemeindeverwaltung wählte die Bermatingerin unter zahlreichen Bewerbern aus. Nach den Fasnachtsferien und nach der Einarbeitung durch ihre Vorgängerin im Februar ist sie das neue Gesicht der Bücherei.

Ines Frei kennt die Abläufe an der Schule

Dabei ist sie keine Unbekannte in der Grundschule. Seit zehn Jahren betreut Ines Frei die Schulkinder, was sie auch weiterhin machen wird. Außerdem hatte sie sich auch schon in der Ferienbetreuung engagiert, die von der Gemeinde angeboten wird. Sie kennt Haus, Lehrer und Abläufe.

"Ich wollte noch mal etwas Neues starten"

Warum sie sich beworben hat? „Aus Interesse. Ich wollte noch mal etwas Neues starten. Ich arbeite gerne mit Kindern und hier kann ich Altes mit Neuem verbinden. Zudem macht es einfach Spaß, hier zu arbeiten“, erzählt sie. Sie selbst lese gern und sehr viel und das bereits seit ihrer Kindheit. Begeistern könne sie sich sowohl für Sachbücher als auch für Romane. Eine Vorliebe hege sie weder für eine bestimmte Gattung noch für einen speziellen Autor.

Erwachsene haben Vorbildfunktion beim Thema Lesen

Wie kann man ihrer Meinung nach Kinder fürs Lesen begeistern? „Indem man sie von klein an mit Büchern vertraut macht, ihnen zunächst Bilderbücher zeigt, dann vorliest, sie später lesen lässt und dabei zuhört“, sagt Ines Frei. Erwachsene sieht sie in der Vorbildfunktion: "Kinder, die sehen, dass ihre Eltern lesen, tun das meistens auch", ist sie überzeugt. Das habe die Mutter von drei inzwischen erwachsenen Kindern selbst so praktiziert und sie jeden Tag vorlesen lassen. Ihre Erfahrung habe bestätigt, was allgemein gesagt werde: „Das Lesen fördert den Wortschatz, das Sprachgefühl und die Fantasie.“

Die Schulbücherei ist von Montag bis Mittwoch vormittags für die Grundschüler geöffnet. Die Öffentlichkeit kann sich mittwochs von 15 bis 17 Uhr Bücher, CDs und Videos ausleihen. Jeden Mittwoch ist von 15.15 bis 16.15 Uhr Vorlesestunde mit ehrenamtlichen Lesepaten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.