Freie Fahrt auf neuem Asphalt: Rund 2,4 Millionen Euro sind in einem halben Jahr nördlich von Ahausen in zwei Kreisstraßen-Projekten verbaut worden. Dies berichtet das Landratsamt in seiner Bilanz der beiden Baumaßnahmen. Beide Kreisstraßen sind über die Sommermonate hinweg grundlegend saniert und teils auch aufwändig neu verlegt worden.

Zeit- und Kostenplan eingehalten

Inzwischen seien die K 7782 (Dorfstraße) in Richtung Grasbeuren und die K 7760 (Bugostraße) in Richtung Buggensegel wieder durchgängig befahrbar und in "top Zustand", heißt es. Der zuvor vom Straßenbauamt des Landkreises angekündigte Zeit- und Kostenplan sei bei beiden Baumaßnahmen eingehalten worden. Die Baukosten werden anteilig vom Bodenseekreis, der Gemeinde Bermatingen und der Firma Widemann getragen.

Ein Foto der neuen Straße vom Wochenbeginn. Sie ist breiter als der bisherige Verlauf und hat auch einen Radfahrstreifen. | Bild: Landratsamt Bodenseekreis

Aufwändige Verlegung

Besonders aufwändig waren die Arbeiten an der K 7760 von Buggensegel nach Ahausen. Sie musste verlegt und für die Betriebserweiterung der Bodensee-Kelterei Widemann auf einer Länge von 415 Metern komplett neu hergestellt werden. Bereits seit April 2018 wurde die K 7782 zwischen Ahausen und Grasbeuren grundlegend saniert. Auch dort wurde die Linienführung teils optimiert und die Fahrbahn verbreitert.

Nun auch mit Radwegen

Zudem wurde auf einer Länge von 700 Metern ein komplett neuer Asphaltaufbau aufgebracht. Entlang beider Kreisstraßen sind zudem straßenparallele Geh- und Radwege sowie in Ahausen eine Querungshilfe realisiert worden, heißt es seitens der Kreisbehörde.

Bermatingen Bauarbeiten zur Verlegung der Kreisstraße zur Halbzeit im Plan Das könnte Sie auch interessieren

Einmalige Baumaßnahme

Die Verlegung einer Kreisstraße war bislang im Bodenseekreis einmalig. Sie gilt aber als eine "Win-win"-Situation, da sie dem Unternehmen die Möglichkeit zur nötigen Expansion gab und zugleich den Landkreis finanziell für die Verlegung selbst nicht belastete. Die öffentliche Hand, so hatte Kreis-Sprecher Robert Schwarz bereits im Sommer betont, erhalte dadurch "ein neues Straßenbauwerk mit optimierter Verkehrsführung". Man nutze gemeinsam die sich ergebenden Synergieeffekte, sagte er. Die Bauarbeiten selbst waren reibungslos und auch ohne die zuvor befürchteten größeren Unannehmlichkeiten bewerkstelligt worden. Der Ausgleich für die Baumaßnahmen wurde über den Kauf von so genannten Ökopunkten vorgenommen.

Der Bebauungsplan

Die baurechtliche Genehmigung für die Verlegung der K 7760 erfolgte durch ein öffentliches Bebauungsplanverfahren der Gemeinde Bermatingen. Über mehrere Jahre hinweg wurde der Bebauungsplan "Im Sinn IV" erstellt und in Gemeinde- und Ortschaftsrat beraten. Die Bodensee-Kelterei plant zur Erweiterung ihres Unternehmens unter anderem ein neues dreistöckiges Verwaltungsgebäude.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein