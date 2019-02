von Christiane Keutner

Großes Interesse, aber – noch – nicht bei den Frauen: Elf Männer haben sich für die LBU, die Liste für Bürger und Umwelt, als Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai aufstellen lassen – drei Plätze können noch nachgemeldet werden. Für den Ortschaftsrat Ahausen kandidieren sieben Männer. Hier seien insgesamt 16 Kandidaten möglich, so der zum Versammlungsleiter gewählte Jakob Krimmel. Nach der jeweils einstimmigen, geheimen Wahl für die Liste beschloss die Versammlung bei ihrem Treffen im vollbesetzten Nebenzimmer der "Weinstube Stecher" zügig, wer auf welchen Platz gesetzt werden soll. Hier wollte die Mehrheit bewährte und bekannte Kandidaten eher vorne wissen, abwechselnd mit jungen und neuen Gesichtern.

Die Truppe ist bunt gemischt: Es gibt noch unbekannte Bürger, die erst seit kurzem in der Gemeinde wohnen wie Tino Ritter, sowie gebürtige Bermatinger, die ihr Leben lang in Ahausen oder Bermatingen verbracht haben wie Hubert Ziegler. Auch alle Altersgruppen sind abgedeckt: Vom Jüngsten, dem 23-jährigen Jonas Bechinger, bis zu Gerhard Barisch mit seinen 74 Jahren. Die Bandbreite ist auch groß, was die Berufe angeht: Es gibt unter anderem einen Architekten, Zerspanungsmechaniker, Qualitätsbeauftragten, Ingenieure und Werkzeugmachermeister.

Nur eben Frauen fehlen, was Krimmel und etliche anderen Kandidaten bedauerten: "Wir haben uns sehr bemüht, aber viele sind mit Kleinkindern, Beruf und/oder Pflege von Angehörigen voll ausgelastet; sehr viele haben aber zugesagt, in fünf Jahren antreten zu wollen", so Karsten Küpfer.

Jakob Krimmel freute sich über das rege Interesse "guter Kandidaten" und das Bestreben von Jens Bühler, eventuell noch Frauen für eine Wahl begeistern zu können. Er will die "produktiven und lockeren Zusammenkünfte" auch mit den dann nicht gewählten, aber engagierten Kandidaten vor den Gemeinderatssitzungen wieder einberufen, in denen die Tagesordnungspunkte durchgesprochen, unterschiedliche Aspekte beleuchtet und Anregungen aufgenommen werden.