von Christiane Keutner

Alle Eier hat Susanne Hollerbaum aus Donaueschingen selbst verziert: Auf Hühner- bis Gänseeiern flattern Schmetterlinge oder Singvögel, lächeln Hasen oder fallen bunte Ornamente auf. Die kleinen Kunstwerke wurden zum Preis von 1,50 bis 13 Euro angeboten. "Ich brauche etwas für jeden Geldbeutel, damit sich jeder etwas leisten kann. Ich will ja, dass jeder mit einem kleinen Erfolgserlebnis nach Hause geht", sagte die 48-jährige Bastlerin und Malerin, die mit feinem Pinselstrich überzeugt und bei ihrer fünften Teilnahme an dem von ihr geschätzten Markt bereits auf Stammkunden zählen kann. "Der Markt ist gut organisiert, mir gefällt der Ort, es ist für mich eine andere Gegend und das Publikum ist sehr interessiert an den Dingen, die hier angeboten werden und wie etwas hergestellt wird", schwärmte sie.

Bild: Keutner, Christiane

Wenn Silvia Gleich aus Friedrichshafen etwas sieht, das ihr gefällt, probiert sie es gleich aus und verpasst dem Entstandenen dann eine persönliche Note. So erweitert sie peu à peu ihr Sortiment. An ihrem Stand bot sie Verpackungen aus hochwertigem Designerpapier an, in denen Süßigkeiten oder Geldgeschenke Platz finden. Als vier- oder mehreckige Schächtelchen oder winzige Mini-Handtäschchen, in denen sich eine Praline verbirgt. Die Motive sind auf Ostern und – mit einem winzigen Holzkreuzchen versehen – auf Kommunion abgestimmt. Dazu bot sie gehäkelte Kleinteile wie Narzissen, Tulpen- und sonstige Blumenketten an. "Häkeln ist wieder im Kommen, mehr als Stricken", meinte sie.

Bild: Keutner, Christiane

Upcycling ist das große Thema von Eva Friedrich aus Friedrchshafen. Aus alten Jeans unterschiedlicher Größen entstehen lässige Hand- und Schultertaschen, verziert mit Spitzenbändern oder Fransen, sowie Behälter für alle möglichen Dinge: Für Windeln, Mutterpässe, Handys, Taschentücher, Geldgeschenke. Im Organizer gehen nie wieder Spangen und Haargummis verloren, im textilen Utensilo mit drei Fächern innen und sechs außen lässt sich vieles geordnet verstauen. Nähen war nie ihr Ding, sagte die Friedrichshafenerin. Das Nähenlernen in der Schule und bei einem VHS-Kurs hatten ihr nie wahre Freude vermittelt. Bis vor drei Jahren. Seitdem sei sie süchtig und müsse wenigstens alle drei Tage an die Nähmaschine. Inzwischen wagt sie sich auch an Loops und niedliche Kinderkleidchen.

Bild: Keutner, Christiane

Die Kissen und Nackenhörnchen von Blandine Hartmann und Ralf Hartkopf sind unterschiedlich gefüllt: Traubenkerne, Rapssamen oder Kirschkerne werden erwärmt und wirken Verspannungen entgegen. "Oder sie nehmen ein Kissen, wenn sie kalte Füße und keinen Mann haben", empfahl Ralf Hartkopf und nannte den Vorteil gegenüber einer Wärmflasche: "Das Kissen ist schnell in der Mikrowelle erhitzt und kann nicht auslaufen." Die Zirbenkissen reduzierten, das sei wissenschaftlich nachgewiesen, Puls- und Herzschlag, genauso wie Lavendel. Nur der aus der Provence darf es bei dem Paar sein: "Der einzige, der lang anhaltend duftet", wissen sie aus Erfahrung. Die beiden sind gern in Bermatingen: "Der Markt hat eine tolle Atmosphäre und hier gibt es keinen Billigkruscht, sondern hochwertige Dinge."

Bild: Keutner, Christiane

Mit Weidengeflechten punktete Barbara Schwab aus Salem. Sie war zum dritten Mal dabei und stellte bei den Kunden ein zunehmendes Interesse an natürlichen Dekorationen abseits industrieller Ware fest. Das Material für ihre Kreationen sucht sie an bestimmten Bäumen von Bekannten, wo sie die Ruten schneiden darf, oder sie kauft welche dazu. Für ihre Libellen benötigt sie ganz gleichmäßige Ruten. Etwa 20 Minuten nimmt ein solches Insekt in Anspruch – allerdings ist sie gelernte Floristin und deswegen geht ihr das verhältnismäßig schnell von der Hand – Materialbeschaffung und Vorbereitung jedoch nicht eingerechnet. Wer auch derart kreativ werden und ein Körbchen, ein Tier, eine Weidentüte, gedrehte Objekte oder Stecker basteln möchte: Der Ferienhof Schwehr in Beuren bietet Kurse mit ihr an.