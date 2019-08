von Christiane Keutner

Drei Tage Ferienvergnügen liegen hinter 60 Kindern, 14 XLern und sechs Bärengartenkindern der Ferienspielstadt Bärenhausen. Anlass für ein Resümee mit Tamara Jauch. Sie war erstmals alleinige Leiterin des Orgateams. „Ich habe aber mein Team hinter mir“, sagt sie und verweist auch auf zwei neue Gesichter: Diana Sterk und Alexander Lucht. Diese sind beide erst 20 Jahre alt, wissen aber aufgrund ihrer häufigen Teilnahme als Kind und Leiter, was in Bärenhausen zu tun ist. Jetzt schon dabei, sollen sie später in die Fußstapfen anderer Verantwortlicher treten.

„Krasses Wetter“, aber nicht mal einen Wespenstich

„Das Wetter war krass, sonst verlief alles gut“, bilanziert Tamara Jauch. Nicht mal einen Wespenstich gab es, lediglich die Fliegen seien auffällig aggressiv gewesen. Das Essen, das Nathalie Kraus-Litzki dem Motto „Bärenhausen reist um die Welt“ angepasst hatte, schmeckte allen. Von Hamburgern und Spaghetti blieb nichts übrig und nur zwei, drei Kindern verschmähten den Thai-Reis mit Gemüse und Pute. Dankbar war das Team über die Kuchenspenden für den Elterngarten.

Jungleiter reihen sich gut ein

Auch mit den vielen Jungleitern habe alles reibungslos funktioniert. „Es war in dieser Hinsicht auch ein dankbares Jahr, weil sie nicht so viele Kinder auf einmal betreuen mussten, es viele Projekte gab und sie sich untereinander kennen.“ Mit dem neuen Job ist Tamara Jauchs Verantwortung größer geworden, die Aufgaben haben sich verändert: „Man muss an sehr viel denken, vieles im Voraus erledigen und schnell reagieren. Es gilt wie so oft: Eine gute Vorbereitung erleichtert alles. Ich habe schon gemerkt, dass ich in meinem Ablauf noch Einiges verbessern kann.“

Erstmals Terminvergabe für ein Projekt

Dass die Ferienspielstadt mehr ist als eine Stätte für Spiel, Spaß und Spannung, erweist sich stets: „Hier wird die Eigenständigkeit gefördert, man muss sich selbst organisieren, überlegen, welche Projekte man wann machen möchte.“ Erstmals wurden für ein Projekt Termine vergeben: für die Henna-Tattoos. Bis auf ein Kind hielten den alle ein. Lara, die Tattoo-Künstlerin, war ausgebucht.

Da dieses Jahr auffallend viele zierliche Kinder dabei waren, die sich beim Tragen der Wassertabletts mühen mussten, will sich das Orgateam hier etwas einfallen lassen.