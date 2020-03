Bermatingen vor 2 Stunden

Kocht Oma wirklich am besten? Oma Inge Heberle und Enkel Samuel Krimmel liefern sich im SWR-Fernsehen ein Kochduell

Linsen mit Knöpfle standen auf dem Speiseplan des Kochduells in der SWR-Reihe „Oma kocht am besten“, das Inge Heberle aus Ahausen und ihr Enkel Samuel Krimmel aus Uhldingen-Mühlhofen sich lieferten. Nachdem die Ausstrahlung im SWR-Fernsehen im November 2019 kurzfristig verschoben worden war, ist das Kochduell zwischen Oma und Enkel am 19. März zu sehen.