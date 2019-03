von Christiane Keutner

Bei der Jahresversammlung des Bermatinger Square-Dance-Vereins Torkelwheelers im "Landgasthaus Zollerstuben" galt es nur, das Amt des stellvertretenden Präsidenten zu besetzen. Mareile von Albedyhll, die sich zur Wiederwahl gestellt hatte, wurde von den Mitgliedern einstimmig bestätigt.

14 aktive und zehn passive Mitglieder

Der Verein ist zwar mit 14 aktiven und zehn passiven Mitgliedern klein, aber wo er sich blicken lässt, erregt er großes Aufsehen. So wie 2018 beim "Tanz im Herbst" der Gemeinde, bei dem er sich mit einigen Darbietungen im Petticoat vorstellte, wie Schriftführerin Anett Jäger berichtete. Neben Besuchen anderer Square-Dance-Specials pflegten die Mitglieder das Miteinander und den Zusammenhalt mit Weihnachtsfeier, Grillen, der Teilnahme am Vereineschießen und einem Ausflug nach Lindau, denn "für Geselligkeit steht Squaredance auch", so die Vorsitzende.Mit dem kleinen Minus 2018 könne man gut leben, meinte Kassiererin Karin Graff, die auch für 2019 Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe kalkuliert hatte.

Schritte sind leicht erlernbar

Squaredance ist ein aus europäischen Tänzen entstandener amerikanischer Volkstanz. Jeweils vier Paare bilden einen Square, ein Quadrat. Ein "Ausrufer", Caller, sagt im Singsang die Figuren an. Getanzt wird zu Westernmusik, gängigen Rock- und Pop-Songs bis hin zu Techno. Die Schritte sind leicht erlern- und weltweit tanzbar, man muss kein Englisch können.