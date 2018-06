von Christiane Keutner

Bermatingen – Es war diesmal das Abendsportfest der entspannten Art: Ohne Wertung für das Sportabzeichen, bei mäßigen, eher kühlen und daher sportfreundlichen Temperaturen, sollten diesmal Kinder einfach Spaß an der Bewegung haben und die Möglichkeit, den ausrichtenden Turnverein Bermatingen und die Gemeinschaft kennenzulernen. Das erklärte Vorsitzende Angelique Lerner: "Mit den kürzlichen Bundesjugendspielen und der Schule war genug Leistung gefordert."

80 Kinder, darunter etliche Nichtmitglieder auch ohne Leichtathletik-Erfahrung, hatten sich angemeldet und waren alle mit viel Freude, aber dennoch Ehrgeiz dabei: als es galt, beim Sprint mit dem Mitläufer mitzuhalten oder ihn zu überholen, den Ball über die größtmögliche Distanz zu werfen oder mit dem richtigen Anlauf und dem optimalen Absprung recht weit in der Sandgrube zu landen.

Statt des 800-Meter-Laufs gab es ein Völkerballturnier, das in der Sporthalle stattfand, weil der Regen dann doch noch einsetzte. Sechs Mannschaften spielten, aus den einzelnen Teams wurden die jeweils drei Besten ermittelt – letztlich durften 30 Kinder den Pokal verspeisen. Verspeisen? Ja. Der "Bärenpokal" war nämlich ein von Karin Sterk gebackener, lustig verzierter Bärenkopf-Kuchen.

Spaß an der Bewegung vermittelte auch die Gruppe Lil Blasters von Katja Dannecker. 24 Helfer hatten sich eingebracht und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt und Würstchen gegrillt, die der Turnverein allen Teilnehmern spendierte, ebenso wie ein Getränk.

Gestern ging es mit den Aktivitäten des Turnvereins weiter: Die neu gewählte Jugendvertretung hatte gänzlich selbstständig eine Party mit Programm und Übernachtung organisiert. Im Herbst soll es eine Veranstaltung für die Kindergartenkinder geben, sodass alle Altersbereiche abgedeckt sind.

Etliche Eltern und Großeltern verfolgten das muntere Treiben. Thomas Müller verkündete ganz stolz: "Sensationell: Hend (die Tochter der von ihm betreuten Flüchtlingsfamilie) hat einen Jungen im Sprint-Duell geschlagen – ihre Schwester hält den Rekord im Salzstängele-Essen."

Abendsportfest

Der Sportverein Bermatingen hat das Abendsportfest dieses Jahr bereits zum 22. Mal ausgerichtet. Es findet an der Sporthalle statt und einige Disziplinen wurden bisher für das Sportabzeichen gewertet. Das Fest richtet sich an alle Kinder, unabhängig von Vereinszugehörigkeit. Es hat auch einen geselligen Charakter und soll hauptsächlich Spaß an Bewegung und am Miteinander vermitteln. (keu)