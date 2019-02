von Christiane Keutner

Der Einstand ist gelungen: Katja Dannecker hat sich bei den Kindern und Jugendlichen als neue Leiterin des Jugendtreffs Bermatingen vorgestellt. Viele waren gekommen und freuten sich, dass sie freitags wieder einen Treffpunkt haben.

Katja Dannecker vertritt Andreas Bolk

Der war von vielen schmerzlich vermisst worden. Der bisherige Jugendleiter Andreas Bolk, der die Gruppe neu aufgebaut hatte, muss krankheitsbedingt eine Pause einlegen. Bis zum Sommer wird Katja Dannecker ihn nun vorerst vertreten, wie es vonseiten der Gemeindeverwaltung heißt.

Zu dem Posten kam Katja Dannecker unvermittelt: "Ich bin von zwei Müttern angesprochen worden, ob ich das nicht gerne machen würde", erzählt sie. Diese hatten den Aufruf gelesen und kannten die 25-Jährige. Katja Dannecker überlegte nicht lange, bewarb sich und bestand das Bewerbungsgespräch mit Bürgermeister Martin Rupp, Hauptamtsleiterin Maria Wagner und Maria Tassone, die nach ihren Beweggründen und Zielen gefragt hatten.

Der Treff hat vielen gefehlt

Für Katja Dannecker hat es gleich gepasst: "Ich studiere ja auch Pädagogik und Lehramt und werde 2020 fertig." Zudem sei es ihr wichtig gewesen, dass die Gemeinde den Jugendtreff weiterhin anbietet. Der Treff habe vielen gefehlt, sagt sie. Auch für die Gemeindeverwaltung ist die Studentin keine Unbekannte, engagiert sie sich doch schon seit einigen Jahren im örtlichen Turnverein, wurde erst kürzlich als Riegenleiterin zertifiziert und hat Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Alter von sieben bis 16 Jahren.

Tischfußball macht Spaß, hier von links: Marc, Johanna, Lena, Katja Dannecker, Kai und Robin. | Bild: Keutner, Christiane

Ihr Plan als Leiterin des Jugendtreffs? "Dass man sich an seine eigene Jugend erinnert, wie man selbst war und was man machen wollte", sagt Katja Dannecker. Dazu gehöre, dass die Kinder und Jugendlichen sich auch mal ausruhen könnten und es Zeit für Gespräche gebe. Der Jugendtreff sei ein neutraler Raum und sie sei weniger Aufsichtsperson als Ansprechpartnerin für die Jugendlichen.

Besuch des Nachtumzuges am 22. Februar

So soll es die ersten zwei Male im Jugendtreff entspannt zugehen. Toast backen und eine Party am 22. Februar mit anschließendem gemeinsamem Nachtumzug anlässlich des großen Narrentreffens in Bermatingen stehen auf dem Programm. Im März ist eine Filmnacht geplant.

"Ich arbeite gern mit Jugendlichen und habe auch ein gutes Nervenkostüm", sagt Katja Dannecker. "Vielleicht werde ich nach fünf Stunden etwas anderes sagen", scherzt sie. Sie freue sich darauf, dass sie die Jugendlichen von der "Freizeitseite" sehe und nicht nur "paukend".

Viel Zuspruch für den Jugendtreff

Viele Jugendliche haben den Treff vermisst. So auch Robin und Kai, beide 13 Jahre alt. Sie schätzen das Angebot, weil man freitags immer eine Beschäftigung habe. Ob ein Mann oder eine Frau den Treff leite, sei ihnen egal. "Der Leiter sollte einfach nett sein und Nerven haben", sagt Robin. Johanna sieht das ähnlich. Sie schätzt den Jugendtreff, weil sie dort Freunde trifft: "Es macht Spaß, man hat was am Freitag vor und ich treffe Jugendliche in meinem Alter", sagt die 13-Jährige.

Robin war maßgeblich am Aufbau der Gruppe beteiligt: "Ich kam auf Empfehlung von drei Klassenkameradinnen, fand es cool und habe das meinen Freunden geschrieben. Die fanden das auch toll, allen hat es gefallen." Seine Erwartungen an Katja Dannecker formuliert er so: "Dass sie nett zu uns ist, öfter was mit uns zu Essen macht, wir was für uns machen dürfen, sie uns aber auch eine feste Linie oder ein Projekt vorgibt", sagt er.