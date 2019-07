von Christiane Keutner

Zu den schönen Traditionen in Ahausen gehört die Feier des Patroziniums zu Ehren des Apostels Jakobus. Während Pater Müller und Dekan Werner Ströbele den Gottesdienst zelebrierten, den der Kirchenchor mit seinen Beiträgen bereicherte und die Akteure der Seele Nahrung gaben, war der Kameradschaftsverein für die Bewirtung zuständig. Bei Rollbraten und Steaks genossen sie das spät endende Frühschoppenkonzert des Musikvereins Ahausen mit seinen engagierten Mitgliedern auf gewohnt hohem Niveau, schwungvoll dirigert von Nico Zimmermann.

Nico Zimmermann dirigierte den MV Ahausen, der das Patroznium musikalsich umrahmte. | Bild: Christiane Keutner

Eberhard Fonferek hatte den richtigen Riecher: Obwohl die Wettervorhersagen in den vergangenen Tagen nicht so richtig ins Schwarze trafen, vermutete der Vorsitzende des Kameradschaftsvereins für den Sonntag Nass von oben, womit er richtig lag, und tauschte den Festplatz um die Kirche mit dem Dach über dem Kopf für den Mittagstisch und die musikalische Unterhaltung.

Mario Buschle mit einem Solo beim Frühschoppenkonzert des Musikvereins Ahausen anläßlich des Paroziniums. | Bild: Christiane Keutner

Zahl der Besucher etwas verhalten

Dennoch – oder deshalb? -, war die Zahl der Besucher etwas verhalten. „Früher gab es oft nicht mal einen Stehplatz in der Kirche, heutzutage sogar noch Sitzplätze“, so Fonferek. Trotzdem werde der Verein mit der Veranstaltung nicht ins Minus rutschen. Dafür sorgt das Kuchenbuffet, das mit Spuckschutz und zweistufigen Auslageregalen professionell aufgebaut war: Die vom Landratsamt geforderte Hygienevorrichtung war eine Leihgabe des Narrenvereins, dessen Vorsitzender Michael Poisel auch Mitglied im Kameradschaftsverein ist. Fonferek schwärmt von den Kuchen, die dank Spende auch Geld in die Kasse fließen lassen: „Organisatorin Sabine Jauch überlässt es den Frauen, was sie bringen. So macht jede ihren besten Kuchen!“

Konzentriert und mit viel Spaß: Der Musikverein, im Vordergrund Martin Heigle und Mario Buschle, spielt auf hohem Niveau. | Bild: Christiane Keutner

2020 wird 125 Jahre Vereinsbestehen gefeiert

Seit 1988 richtet der Verein das Jakobifest ununterbrochen aus, mit einer Ausnahme im vergangenen Jahr, als die Musiker beim Markdorfer Sternenmarsch mitwirkten. Dass die Besucher-Tendenz inzwischen leicht nach unten geht, wirft die Frage auf: Ist damit der gesellige Teil in Gefahr? Erst mal nicht, winkt Fonferek ab; 2020 werde 125 Jahre Vereinsbestehen gefeiert; voraussichtlich mit Festbankett am Samstag und am Sonntag mit dem Jakobifest.