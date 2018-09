Aufatmen bei den den Akteuren des Musikvereins Bermatingen: Jürgen Gitschier bleibt den Musikern nun doch als Dirigent erhalten. Lange Zeit hatte es nicht danach ausgesehen. Umso größer nun die Freude. Denn der Schreck saß tief, als Jürgen Gitschier Anfang des Jahres ankündigte, dass die Leitung des Musikvereins werde abgeben müssen.

In einem Musikverein bilden die Musiker und der Dirigent eine künstlerische Symbiose, eine Einheit. Diese Einheit ist von vielen Faktoren abhängig, wie etwa das spielerische Können der Musiker oder die Führungsqualitäten des Dirigenten. Im Zentrum steht das gemeinsame Miteinander. Das klappt selten auf Anhieb, so auch in Bermatingen. Bis alle Akteure harmonieren, ist es ein langer Weg.

Im Oktober 2015 schien es so, dass der Musikverein Bermatingen einen Dirigenten gefunden hatte, der sich sehr vielversprechend präsentierte: Jürgen Gitschier aus Denkingen. Gemeinsam nahm man neue Stücke ins Repertoire auf und wagte Neues. Zu anfänglichem Stirnrunzeln der Vorsitzenden Anna Reisch etwa kam es, als Gitscher dranging und beim Weihnachtskonzert, neben den festlichen Stücken, auch das eine und andere Stück mit unterhalsamem Charakter einband, wie zum Beispiel das "Sandpaper Ballet", wo das Schlagzeug-Register die Trommelstöcke gegen Schmirgelpaper tauschte, was beim Publikum sehr gut ankam.

Auch wurden spielerisch neue Höhen erreicht, als man im vergangenen Jahr beim Wertungsspiel in Pfaffenhausen im Allgäu ein "Sehr gut" erreichte. Umso größer saß der Schock, als Gitschier Anfang des Jahres verkündete, aus zeitlichen und familiären Gründen das Dirigat aufgeben zu müssen. "Das war wirklich schlimm für uns", erzählt Anna Reisch im Gespräch mit dem SÜDKURIER, "weil es wirklich mit Jürgen gepasst hat und es bedeutete, dass wir wieder von neuem auf die Suche gehen mussten."

Doch ein gutes halbes Jahr später – ein Nachfolger war noch nicht gefunden – konnte Gitschier verkünden: "In meinem Umfeld hat sich die Lage einfach sichtlich entspannt und ich habe jetzt wieder den Kopf frei für Musik." Und dies natürlich mit dem Musikverein Bermatingen, wie er betont. Hier habe er eine musikalische Heimat gefunden, wo es ihm schlicht gefällt und das menschliche passt. "Das Schätzenswerte an dieser Musikergemeinschaft ist ihre Vielfältigkeit", erläutert er, "ob konzertante Blasmusik, Stimmungsstücke oder mit Gesang: Diese Kapelle kann bieten, was die Laune des Publikums verlangt."

Dass die Sympathie dies auf Gegenseitigkeit beruht, zeigte das Votum der Musiker, die einstimmig für Gitschier als ihren Dirigenten abstimmten. Anna Reisch: "Ich bin wirklich sehr froh, dass er uns erhalten bleibt."

Der Verein Der Musikverein Bermatingen ist eine Oberstufenkapelle mit derzeit 50 aktiven Musikern. Seine Stilrichtung ist die konzertante, traditionelle Blasmusik und moderne Stimmungsmusik, auch mit Gesang. Die musikalische Leitung hat seit dem Weihnachtskonzert 2015 Jürgen Gitschier aus Denkingen. 2021 feiert der Verein seinen 200-jähriges Bestehen.

