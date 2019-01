von Jan Manuel Hess

Wenn um Schlag Zwölf im ganzen Gebiet der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet am Dreikönigstag die Karbatschen lautstark den Fasnet-Reigen eröffnen, ist dies in Bermatingen in diesem Jahr etwas ganz Besonderes, denn der Narrenverein "Bärenzunft Bermatingen" darf sein 70. Bestehen feiern. "Wir freuen uns auf eine wirklich außerordentliche gelungene wie spaßige Fasnet hier bei uns in Bermatingen", verkündete Zunftmeister Alfons "Fone" Müller. Er und sein Vorstandskollege Robert "Flep" Müller sowie das gesamte Organisationsteam sind zum jetzigen Zeitpunkt vollauf zufrieden mit dem Planungsstand, dazu "Fone" Müller: "Jetzt ist eingeschnellt und alles Organisatorische läuft."

Jung-Elfer und alte Jung-Elfer freuen sich auf die besondere Fasnet in Bermatingen: Nick Möglich (von links), Tim Homburger, Felix Ziegler, Sascha Kelbing, Lucas Homburger und Manuel Möglich. | Bild: Jan Manuel Heß

Auch in den einzelnen Gilden und Gruppen des Vereins ist man auf das große Ereignis vorbereitet. "Die Funkengilde trainiert ihre Tänze fleißig und wie werden in Bestform sein", so Leiterin Lorena Jaun. Für Narrenpolizist André Partikel wird es die vierte Saison in dieser Funktion sein, die er als eine ganz besondere empfindet: "Wenn man sein 70-jähriges Bestehen feiert, dann ist es eine große Ehre als Narrenpolizist dabei zu sein."

Markus Meschenmoser ist gebürtiger Bermatinger und freut sich ebenfalls auf das große Festwochenende, das vom 22. bis 24. Februar stattfindet. "Als Bermatinger ist das schon was richtig Tolles, bei so etwas dabei zu sein und die großen Umzüge mit den vielen Gruppen mitzuerleben."