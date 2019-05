von Christiane Keutner

Jonas Bechinger, 21, angehender Zerspanungsmechaniker, kandidiert erstmals für den Gemeinde- und Ortschaftsrat. Gerhard Barisch, 75, ehemaliger Gymnasialdirektor, hat sich bereits mehrere Perioden als Gemeinde- und Kreisrat für die Liste für Bürger und Umwelt (LBU) engagiert.

Barisch: Tempo 30 und besserer ÖPNV

Am Thema Tempo 30 will Gerhard Barisch dranbleiben und hofft mit neuen Vorschriften, dass sich das Limit vom Weingut Dilger bis zur Gefahrenzone Schule durchsetzen lässt. Das Bahnhofsgebäude will er für den ÖPNV mit Unterstellmöglichkeiten attraktiver machen, wenn der von ihm seit 1995 geforderte Halbstundentakt von Radolfzell bis Friedrichshafen realisiert werde.

Gemeinde könnte Breitbandausbau bezuschussen

Wichtig ist ihm der Erhalt der Gastronomie, enormen Handlungsbedarf sieht er beim Breitbandausbau. Wegen der Abhängigkeit von Privatanbietern denkt er an eventuelle Zuschüsse der Gemeinde. Einsetzen will er sich auch für besseren ÖPNV mit regelmäßigen Busfahrten nach Meersburg, auch sonntags, und für die Schaffung von Pflegeplätzen.

Lernen vom jüngere Kollegen? „Klar!“

Weil er von vielen Seiten um eine erneute Kandidatur gebeten wurde und er mit Herzblut dabei sei, habe er sich nochmals aufstellen lassen. Lernen vom jüngeren Kollegen? „Klar: Ich erfahre, was sich die Jugendlichen wünschen und kann das unterstützen.“

Bechinger: Freizeitangebote für Jugendliche schaffen

Jonas Bechinger will Wünsche und Anliegen der Bürger aufnehmen und nach Möglichkeit umsetzen sowie mehr Freizeitangebote für Jugendliche schaffen. In der LBU, die für eine zukunftsbewusste und nachhaltige Kommunalpolitik stehe, glaubt er seine Ziele besonders gut einbringen zu können. Was fehlt? „Ein attraktiver und einladender zentraler Platz im Ort für Freizeitaktivitäten.“

Älteren werden Möglichkeiten im Alltag genommen

Gleichzeitig beobachtet er, dass älteren Menschen zunehmend Möglichkeiten genommen werde, ihren Alltag zu bewältigen, wie beim Geldabheben oder dem Besuch eines Restaurants. „Dieser Tendenz sollte die Gemeinde entgegenwirken.“ Er glaubt, als Brücke zwischen Bürgern und der Kommunalpolitik fungieren zu können: „Ich bin hier aufgewachsen und finde es wichtig, dass auch wir jungen Leute uns engagieren.“

Von Erfahrungen des älteren Kollegen profitieren

Er hofft, von den Erfahrungen älterer Kollegen profitieren und Themen auch aus deren Sichtweise kennenlernen zu können.

