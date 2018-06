Auf die Suche nach dem, was um Bermatingen herum so kreucht und fleucht, ging es am vergangenen Sonntag mit Daniel Doer und Jasmin Seif vom Landschaftserhaltungsverband (LEV) Bodenseekreis. Genauer genommen begab man sich auf die Spuren des unbekannten Insektenlebens an die zwischen Bermatingen und Markdorf gelegenen Brunachgräben. Vom Startpunkt Fischweiher aus ging es rund zweieinhalb Stunden durch Wiesen des Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiets (FFH-Gebiet) "Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf".

Immer zahlreicher wurden die Sichtungen

LEV-Geschäftsführer Daniel Doer informierte die Wandergruppe anhand etlicher Informationstafeln über die Insektenpopulation. Erst nach und nach schärften sich die Blicke und entsprechend immer zahlreicher wurden die Sichtungen. "Es ist schon beeindruckend, was man plötzlich alles sieht, wenn man nur genauer hinschaut", stellt Beate Dieter aus Bermatingen fest. Zu Anfang sind es meist Heuschrecken und Grillen, die einem buchstäblich ins Auge springen, aber auch Schmetterlinge wie der Kohlweißling lassen sich sehen.

Früher waren die Wiesen voller Blumen

Jasmin Seif gibt einen kurzen Überblick über die Fauna. "Auf den Wiesen dominieren unter anderem Hahnenfuß, Flockenblume und Wiesen-Labkraut und in den Gräben der Blutwegerich und Mädesüß." Trotz des intensiven Schutzes dieser FFH-Wiesen ist von einer Blumenpracht nicht viel zu sehen. Die Bermatingerin Tina Dziewior erinnert sich noch an ganz andere Zeiten: "Früher waren die Wiesen voller Blumen, da konnte man tolle Sträuße pflücken." Dies liege vor allem daran, dass die Samen einfach nicht mehr im Boden vorhanden sind und mit der Zeit die Blumen Gräsern gewichen sind, wie Landwirt Karl Homburger erklärt.

Libellenschau ist Höhepunkt der Tour

Höhepunkt der Tour bildete die üppige Libellenschau in den Feuchtgräben. Hufeisen-Azurjungfer und Blaupfeil-Libelle zogen zur Freude aller im Graben ihre Bahnen und eine Gruppe Prachtlibellen der Blauflüglerart bot einen ausdauernden Paarungstanz. Absoluter Höhepunkt war die Sichtung der seltenen Helm-Azurjungfer-Libelle, die sich wider Erwarten tatsächlich blicken ließ.

