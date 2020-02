Bermatingen-Ahausen vor 5 Stunden

In Ahausen wird am Schmotzige für die Narren großzügig aufgetischt

Jahrhundertalt ist der Brauch in Ahausen, die Narren am Schmotzige zu bewirten. Da gab es ein Frühstück und Rehragout für die Narrenbaum-Fäller, Kuchen und Krapfen für die Umzugsteilnehmer und in der Nachkriegszeit hingen rare Würste am Narrenbaum. Bis heute führen die Ahausener diesen Brauch fort.