von Christiane Keutner

In der Oberen Mühlbachstraße sollen sechs Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 26 Wohnungen entstehen, eine Tiefgarage mit 37 Stellplätzen sowie Unterstellflächen für Fahrräder.

Bisher sei der Abfahrtsbereich links und rechts der Tiefgarage ungenutzt gewesen; nun sollen dort Fahrradstellplätze entstehen; zwei Plätze pro Wohneinheit. Dafür brauche es eine Befreiung, informierte Ortsvorsteher Jakob Krimmel mit Hinweis auf den extra für dieses Bauvorhaben festgezurrten Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP). Dies ist ein mit der Gemeinde abgestimmter Plan eines Investors zur Umsetzung von Bauvorhaben und Erschließungsmaßnahmen.

Neue Wohnformen erfüllen

Als marginal bezeichnete Krimmel die Anbringung eines bisher nicht vorgesehenen Balkons, der nun durch die Verlegung der Fahrradstellplätze möglich wird und ebenfalls einer Befreiung bedarf. Die Materialien und das Farbkonzept seien festgelegt worden. Das Gebäude solle neue Wohnformen in Ahausen erfüllen, dennoch füge es sich schön in die Dorfstruktur ein, verwies er auf Holzlamellen-Strukturen. „Ich freue mich, dass das Bauvorhaben Obere Mühle jetzt umgesetzt wird, um den dringenden Bedarf an Wohnungen erfüllen zu können.“ Der Ortschaftsrat stimmte allen Befreiungen zu; der Gemeinderat hat nun das letzte Wort.

Rückblick: Im Dezember 2015 stellte der Architekt die Pläne für die Bebauung des Areals Obere Mühle erstmals in einer gemeinsamen Sitzung des Bermatinger Gemeinderates und des Ortschaftsrates vor. Im März darauf wurde der Aufstellungsbeschluss für den VEP gefasst, der eine zügige Bebauung möglich machen sollte, im Juni 2016 stimmte der Gemeinderat einhellig dem Entwurf zu.