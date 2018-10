Bermatingen (büj) Zu einem bunten Nachmittag im Bermatinger Mesnerhaus laden Helga und Hermann Zizlsperger am Sonntag, 14. Oktober, ein. In der Schulstraße 16 werden sie Moritaten aus der Gemeinde vortragen, Bilder dazu zeigen, außerdem ein Bermatingen-Puzzle sowie ein Bermatingen-Ratespiel veranstalten.

Ortskundige werden auf die Probe gestellt

Hier sollen die Ortskundigen auf unterhaltsame Weise auf die Probe gestellt werden. Zur literarischen Unterhaltung, zum Rätselraten kommen noch die für die Zitzlsperger'schen Nachmittage üblichen Leckerbissen. Und es gibt einen musikalischen Rahmen, wenn die "Sueben", das Bermatinger Mittelalter-Ensemble, ihr virtuoses Trommeln und Dudelsack-Blasen vorführen.

Erlös geht an Michael-Günther-Stiftung

Bei aller Unterhaltung hat der Nachmittag ein ernstes Anliegen. Schließlich ist er eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Die Einnahmen fließen an die Michael-Günther-Stiftung, die im Hochland von Ecuador ein Kinderheim für rund 60 Kinder und Jugendliche unterstützt.

"Natürlich waren wir sofort dabei", erklärt Sara Berenbold, Dudelsack-Spielerin bei den "Sueben". Es sei ja nicht das erste Mal, dass das Ensemble einen Benefiz-Nachmittag der Zitzlspergers begleitet. Von daher seien die Ziele der Michael-Günther-Stiftung bestens vertraut. Denn Helga Zitzlsperger flicht den Hintergrund des Kinderheim-Projekts in Ecuador stets ins Programm ein.

Persönliche Beziehung zur Stiftung

Sie schildert ihre persönliche Beziehung zu "Jardin del Eden", wie sich die Wohnanlage nennt. Michael Günther studierte bei Helga Zitzlsperger Pädagogik, bevor er sich in Ecuador engagierte. Er starb durch einen Bergunfall, doch seine Eltern führen seine Arbeit im Rahmen der von ihnen gegründeten Stiftung weiter.

"Eigentlich waren wir ja fest entschlossen, uns nach unserer Pensionierung in Lateinamerika in einem Hilfsprojekt einzubringen", erklärt Hermann Zitzlsperger. Ihm und seiner Frau seien die Verhältnisse durch ihre Reisen vertraut. In dünner Luft, bei starken Temperaturschwankungen sahen sie ihre Einsatzfähigkeit bald an Grenzen gelangt, sagt Zitzlsperger. Hilfe leistet das Paar nun schon seit Jahren von Bermatingen aus. "Und wir hoffen, ein paar mehr Leute für unser Anliegen gewinnen zu können."

Der Benefiznachmittag im Mesnerhaus beginnt um 14.30 Uhr.

